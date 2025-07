Ukradnou nám volby? Manipulací se bojí kde kdo – od Babiše až po průzkumovou většinu

Kdo čte informace v médiích i na sociálních sítích, kdo poslouchá politiky i experty z branže, může ten dojem získat. Dojem, že Česko se zařadilo mezi země, kde nikdo nikomu a ničemu nevěří. Kde většina věří tomu, že volební výsledky budou zmanipulovány – ať už ze strany „dezolátů“ a Ruska, nebo ze strany „hlubokého státu“ a EU. Že ať voliči rozhodnou jakkoliv, „oni“ (tady si můžete dosadit establishment, Brusel, Ústavní soud, deep state…) se postarají o to, aby se v zásadě nic nezměnilo.

V neděli zveřejnil další předvolební video Andrej Babiš. Řekl v něm větu doslovně znějící takto: „Nám jde o to, aby tyhle korespondenční volby, na kterých tolik tý pětikoalici, která je u vlády, záleží, protože samozřejmě na to mají určitý vliv, volební místnost je v rámci velvyslanectví, no a ty jsou podřízeny ministru zahraničních věcí, který je z pětikoalice, aby ty volby proběhly férově.“

Jak si to přebrat?

Rozmýšlet se za plentou, nebo s partou?

Za prvé, lídr opozice žádá, aby sněmovní volby proběhly férově, což je zcela o. k. Novinkou je jen to, že v zemi, kde se přes 30 let volilo férově bez speciálních apelů, se to musí zvlášť připomínat.

Někdo by mohl říci, že tady Babiš předvádí svou oblíbenou „účelovku“. Že účelově varuje před něčím, co tu přes 30 let nehrozilo a pokládali jsme to za samozřejmé. Ale pozor, letos přichází novinka – korespondenční hlasování pro voliče ze zahraničí. Což zase může účelově nahrávat výsledku koalice, neboť se široce ví, že čeští voliči z ciziny hlasují spíš pro koalici. A to tím spíše, že koalice rizika korespondenční volby bagatelizuje.

Ne že by ta rizika byla velká. Ale za standardních podmínek uplyne od momentu, kdy obálka s hlasem opustí ruku voliče, do chvíle, kdy skončí v urně, jen sekunda. U korespondenční volby to mohou být celé dny. Lze ty hlasy nějak zmanipulovat? Prakticky ne. I kdybychom připustili možnost, že se kontroloři v jedné volební místnosti domluví a zmanipulují všechny tamní hlasy, výsledný zisk by byl příliš nepatrný, aby stál za riziko odhalení. Ale ať se to kontroluje, v tom má Babiš pravdu.

Za druhé, Babiš v citované větě říká, že koalice má na korespondenční hlasování určitý vliv. A sice proto, že volební místnost funguje v rámci ambasády, a ta podléhá ministerstvu zahraničí. To jako že by volební úředníci počítali došlé hlasy pod vlivem ministra Lipavského?

Lze-li korespondenční hlasování nějak ovlivnit, tak ne při počítání hlasů, ale při rozmýšlení se samotných voličů. Ten, kdo vyplní lístek doma do obálky či to konzultuje třeba v hospodě, se může rozhodovat méně samostatně než ten, kdo lístek hází za plentou osobně do urny.

Pozor na EU, Rusko a USA

Ale upřímně, nemá velký smysl rozvádět racionální detaily kolem počítání hlasů. Ve volbách jde o nálady voličů, a ty jsou zásadně ovlivněny nedůvěrou ve férovost voleb. Vezměme si dva průzkumy.

První zadalo ministerstvo vnitra společnosti STEM, a ta ho provedla začátkem února. Vyšla z něho znepokojivá čísla. Podle 60 procent lidí korespondenční hlasování vyústí v podvody. Podle 54 procent respondentů zmanipuluje volby vláda, která se nebude chtít vzdát moci.

Ten průzkum vyzněl v duchu, který razil americký viceprezident Vance, když v únoru hovořil na bezpečnostní konferenci v Mnichově. Řekl, že evropské vlády se bojí více svých voličů než vnějších hrozeb. A citovaný průzkum doložil, že evropští (v našem případě čeští) voliči se zase více bojí svých vlád než vnějších manipulátorů. Takže to funguje obousměrně.

Druhý průzkum udělala společnost CEDMO Trends. Otázka zněla: Kdo by mohl mít reálně zájem na ovlivnění výsledků říjnových voleb u nás? Výsledky vyzněly takto. Největší zájem na tom má EU – myslí si to 80,1 procenta lidí. Vlivu Ruska se obává 17,9 procenta respondentů, vlivu USA 0,5, vlivu NATO 0,4 a vlivu Číny 0,3 procenta dotázaných.

Tak tomu by asi J.D. Vance zatleskal. Vždyť právě o tom v Mnichově mluvil. Nevaroval před manipulací při sčítání hlasů, ale před vlivem soudů (Rumunsko či Francie) či „hlubokého státu“. Citoval již okřídlený výrok bývalého člena Evropské komise Thierryho Bretona: „Udělali jsme to v Rumunsku, a když bude třeba, uděláme to i v Německu.“

Když lidé uvěří čemukoliv

Toto, ne primitivní švindly při sčítání hlasů, mívají lidé na mysli, přijde-li řeč na manipulaci voleb, na „ukradené volby“, jak se říká lidově. K této atmosféře u nás chtě nechtě přispívají výroky prezidenta Pavla (koho bude, nebo nebude jmenovat na posty ministrů), předsedy Ústavního soudu Baxy (nebudeme soud, který zavře oči nebo odvrátí tvář), strašení Andreje Babiše či Tomia Okamury.

Jestliže 54 procent průzkumových Čechů se obává volební manipulace z domácích zdrojů, je to znepokojivé. Jestliže jiný průzkum říká, že lidé se obávají spíše ohrožení voleb zvenčí (ze strany EU, Ruska, USA), leckdo si řekne. Tak čemu z toho mám věřit? A posiluje to naladění, že nejlepší je nevěřit nikomu a ničemu.

Ale zároveň si připomeňme dávný výrok spisovatele Chestertona. Ztratí-li lidé víru v Boha, není to tak, že nevěří už ničemu. Spíše je to tak, že uvěří čemukoliv. Ano, u nás dost lidí věří už teď, že říjnové volby budou zmanipulované a „ukradené“.