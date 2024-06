Manko zákonodárců. Skončí novela zákona o zbraních jako bezzubá alibistická novelka?

Jenže „se“ nestihla. Hnutí ANO a SPD 31. května vetovala projednávání zákona ve zrychleném čtení, prý kvůli kolizi ústavních práv, mimo jiné též ze strachu před tím, že by policie mohla někomu zabavovat i vzduchovky.

To, co slyšíme z parlamentu, není vůbec povzbudivé, původní myšlenka na povinné psychologické testy se tak nějak vytrácí a množí se argumenty, proč „to nejde“.

Námitky sněmovny, promořené napříč stranami ozbrojenými jedinci, se snaží spíš všechny původní návrhy zmírnit a učinit je bezzubými.

Jen bůh a svatý Václav vědí, jak to s novelou zákona o zbraních dopadne, jestli skončí jako bezzubá alibistická novelka, nebo skutečně umožní prověření žadatelů i držitelů zbrojních průkazů.

Jsou-li v hnutí ANO populisté, měli by se řídit tím, co si přejí voliči, a ti si po prosincové tragédii pochopitelně přejí zpřísnění podmínek pro zbraněchtivé jedince. Vládu stačí popohnat, vždyť to už slíbila.