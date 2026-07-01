Co znamená mansplaining a jak vznikl aneb O něčem jiném než o cestě do Ankary

Jaroslav Veis
Poslední slovo   20:00
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Jaroslav Veis | foto: Lidovky.cz

Vyčerpán zdoláváním teplotních rekordů i sledováním boje, kdo, čím a s čím pojede do Ankary – na Facebooku to jeden z komentujících, mám dojem, že to byl Pavel Telička, nazval opičárnou –, začetl jsem se do internetové debaty, zda už na nás umělá inteligence nezkouší „mansplaining“. Má prý totiž ve zvyku vysvětlovat i to, na co se člověk neptá, a někdy, když si neví rady, si jednoduše vymýšlet, protože si nemůže dovolit něco nevědět.

Víte, co je to mansplaining? Teď nevím, jak ho popsat, aniž bych se ho zároveň nedopouštěl. Do češtiny by se to asi dalo otrocky převést jako „mužská vášeň vysvětlovat všem kolem, jak se věci mají, i když jde o naprostou banalitu, a dotyční o to možná vůbec nestojí“. Jeho terčem bývaly tradičně ženy, dnes je však vícegenderový. Hledat jednoslovný český ekvivalent je asi zbytečné.

Anglické pojmy dnes do češtiny pronikají v jen lehce počeštěném originále už v mateřské školce, a to nejpozději ve fázi, kdy její frekventanti přestupují ze skupiny „Mravenečci“ do skupiny „Delfínci“. Každopádně, za tvůrkyni slova mansplaining je považována americká esejistka a spisovatelka Rebecca Solnitová, která v roce 2008 napsala esej Men Explain Things to Me. Popisovala v ní historku, jak jí na jednom večírku hostitel začal vyprávět o úžasné knížce o fotografovi a vynálezci Muybridgeovi, kterou by si určitě měla přečíst.

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Chtěla mu říct, že tu knihu napsala ona, ale nepustil ji ke slovu a její přítelkyně jej zastavila až na čtvrtý pokus. Prý nejprve zbledl, ale pak ze šlamastiky vybruslil s vysvětlením, že o knize jen četl v New York Times Review of Books, tak jak má vědět, že ji napsala zrovna ona. Půvabné je, že slovo mansplaining v eseji vůbec nenajdete. Vzniklo anonymně až během následné internetové diskuse, jejíž účastníci/e líčili vlastní zážitky s mansplainingem.

I já sám jsem kdysi s převahou dobře informovaného muže jedné sympatické dámě vysvětloval, co je to imunosuprese (dělal jsem předtím rozhovor o transplantacích pro časopis Věda a technika mládeži, tudíž jsem soudil, že o tématu vím dost, abych mohl jeho úskalí osvětlovat nezasvěceným). Teprve potom nás někdo představil, a já se dozvěděl, že dáma je významná česká imunoložka. Nejspíš jsem rovněž zbledl.

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Taky by se dalo připomenout, že jeden z průkopníků mansplainingu pochází z Rakouska-Uherska a nalézt jej lze v Haškových Osudech dobrého vojáka Švejka. Jmenuje se plukovník Kraus von Zillergut a rád na potkání vysvětluje absolutní pitomosti. Zde je ukázka jeho průkopnické fáze mansplainingu: „Kniha je, pánové, více různě nařezaných čtvrtek papíru, různého formátu, který jest potištěn a sestaven dohromady, svázán a sklížen. Ano. Víte, pánové, co je to klih? Klih jest lepidlo.“

Nejhorší je, že mansplaining je návykový. Ač o něm vím, občas podlehnu pokušení a pokusím se někomu, nemusí to nutně být žena, srozumitelně vysvětlit nějaké téma, aby se v něm orientoval/a i on/a, byť neoplývá takovou zkušeností a erudicí jako já. Takže tu umělou inteligenci chápu.

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