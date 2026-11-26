Ještě před zhruba dekádou jsme byli zvyklí v souvislosti s 2. a 3. čtením rozpočtu mluvit o tzv. porcování medvěda. Ministr financí blahosklonně nadsadil výši rozpočtové rezervy – a opoziční poslanci kromě návrhů změn v obrovských sumách, předem odsouzených k nezdaru, navrhovali tu milion, tu pár set tisíc na skautskou klubovnu nebo novou střechu hasičárny u nich v Horní Dolní. Některé návrhy prošly, což upustilo páru ze sněmovního papiňáku, a poslanci se hrdinně vraceli domů s něčím v ruce.
Když pak v hospodářské krizi nebylo už ani na ty klubovny a střechy, „medvěd“ se zrušil – a opozici zůstaly už jen ty utopické návrhy na změny v řádu desítek i stovek miliard. A je třeba říci, že se ještě nikdy nestalo, že by si nějaká vláda nechala od opozice do rozpočtu výrazněji sáhnout. Jednak by jí to rozpočet ekonomicky rozhodilo, jednak už z ryze politických důvodů nemůže opozice psát vládě její rozpočet.
|
Babiš: Potřebujeme peníze na dálnice, pomoc Ukrajině do rozpočtu EU nepatří
Kdo někdy viděl fyzicky státní rozpočet včetně všech kapitolních sešitů, tabulek a dodatků, ten ví, že je to obrovský fascikl plný čísel. Přitom je to ale dokument mnohem více politický než ekonomický. Vlastně je to jakési programové prohlášení vlády na jeden konkrétní rok, jen přepsané do číslic od 0 do 9. Toto jsou naše priority, toto z vybraných daní zaplatíme.
Ostatně i ty pozměňovací návrhy opozice, zejména ty velké, jako včera navrhovaly ODS či TOP 09 v řádu 100 miliard, jsou taková jejich malá programová prohlášení: takto bychom vládli my! Neboli: seškrtali bychom všechny vládní priority – a ušetřené peníze bychom dali na ty naše priority (s nimiž jsme prohráli volby). Eventuálně bychom ty seškrtané peníze ušetřili a snížili tím schodek, což by byl návrh hodný potlesku, kdyby s ním ale zmíněné strany přišly v době, kdy samy vládly.
V tomto kontextu je třeba vnímat 2. a 3. čtení státního rozpočtu jako nikoli debatu politickou či ekonomickou, ale jako jedno velké divadelní představení, v němž každý dobře zná svou roli a všichni vědí, jak celý kus dopadne. Vláda se dušuje, že nemá kde ušetřit, protože potřebuje dárečky pro své voliče. Opozice se srdcem na dlani nabízí, že chce vládě svými návrhy změn pomoci. Vláda je sice dobrotou opozice dojata, ale musí to odmítnout. A opozice je hrozně překvapená, že z jejích návrhů neprošlo nic, což následně prodá jako důkaz toho, jak vláda nechce komunikovat.
Potlesk – a opona jde dolů!