Co je vlastně manželství: je více rovnost nebo tradice?

Jde o důležitou věc, spor ideový i praktický s dalekosáhlými důsledky. Spor, kde jedna strana argumentuje zjednodušeně otázkou rovnosti občanů a druhá strana tím, že jsme si sice rovni, ale ne všichni jsme stejní. Jde samozřejmě také o jazyk a tradice, tedy věci, které, i když se to možná některým nezdá, mají i reálný vliv na chod společnosti.

Je jasné, že lidé jiné než heterosexuální orientace mají mít ve společnosti stejná základní práva jako heterosexuálové. Dnes to skoro nikdo nepopírá. Mají se ale těšit také zvýhodnění, které stát v některých oblastech poskytuje manželům? I manželství pro všechny má mít podle jeho příznivců v případě homosexuálů osekaná „práva“, pokud jde třeba o náhradní mateřství.

Pak je tu otázka, zda homosexuální manželství nazývat manželstvím, když je to tradičně vyhrazeno svazku muže a ženy spojeného s potenciálním plozením a výchovou dětí. Možná by nebylo špatné to zachovat.