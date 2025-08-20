Lidovky.cz: Jak hodnotíte pondělní setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry v Bílém domě?
Za prvé, nedošlo k žádným průlomovým prohlášením nebo krokům k řešení konfliktu na Ukrajině. To bylo patrné z výroků nejen amerického prezidenta Trumpa, ale i z radostného hodnocení schůzky evropskými lídry a Zelenským. A Trump získal určitou výhru, když vymezil rámec budoucích jednání o míru tezí, že je potřeba dlouhodobá smlouva o míru bez zastavení palby.
Hladká pondělní schůzka Trumpa, Zelenského a zástupců Evropy je v Rusku vnímána příkře. Moskva se domnívala, že naváže na aljašské jednání amerického prezidenta s Vladimirem Putinem. Trump však nepřinutil ukrajinského prezidenta předat Rusům celý Donbas, který požadují, aby mohl nastat mír. „Kyjev v dohledné době nebude souhlasit s předáním celého Donbasu Rusku,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Marat Baširov, ruský politický marketér a krátkou dobu i premiér mezinárodně neuznané Luhanské lidové republiky.
