Začátek nového světa. Izrael mluví o dlouhé a těžké válce

Poté, co palestinské teroristické hnutí Hamás zahájilo z Gazy obří útok proti Izraeli a odvleklo rukojmí, se už nelze vrátit k předstírání, že Gaza jako problém neexistuje a že soužití Palestinců a Izraelců spěje k dohodě. Přitom právě na tom byl založen současný status quo na Blízkém východě i jednání o normalizaci arabsko-izraelských vztahů za podpory amerického prezidenta.

Izrael mluví o dlouhé a těžké válce. To kromě vztahů na Blízkém východě může zproblematizovat i dodávky ropy a plynu do Evropy či posunout některé tamní těžaře blíž Rusku. Evropa by se i tak a o to víc měla postavit za Izrael, ale musí hájit i své energetické zájmy.

Je otázkou, nakolik jí v tom pomohou USA. Už totiž nemají životní zájem na zajištění dodávek surovin z této oblasti a postupně tu slábne jejich vliv.