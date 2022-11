Nejprve malé opakování. Náš penzijní systém je takzvaný průběhový, tedy co se vybere na daních, to se dá zčásti důchodcům. Jinak řečeno, současní důchodci vydělávali na penze generace svých rodičů a jejich děti teď vydělávají na jejich důchody. Až ty půjdou do penze, jejich důchody budou platit jejich děti. Problém je v tom, že je stále více starších lidí v poměru k mladým vydělávajícím na důchody.