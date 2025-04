Spravedlnost, či Trumpův mír? Pravdu mají ministr Výborný i Radim Fiala

V neděli v debatě televize CN Prima News jsme viděli, že to tak úplně nefunguje. Pustili se do sebe lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný a místopředseda opoziční SPD Radim Fiala. Že by byl – podle očekávání – ten první prozápadní a druhý protizápadní? Ale ne, i když šlo o válku na Ukrajině a roli Západu v ní.

Radim Fiala hájil postoj, že mír – sice ne spravedlivý mír, jaký chtějí idealisté, ale ukončení krveprolití – mají spolu dojednat Spojené státy s Ruskem. Postavil se za názor, který vyslovil Trumpův ministr zahraničí Marco Rubio, že na ukrajinském bojišti vedly zástupnou (proxy) válku Rusko a USA. A proto mohou právě Rusko a USA o míru nejúčinněji jednat.

Což vytočilo ministra Výborného, jenž hájí názor hlavního politického proudu Evropy. Názor, že na Ukrajině jde o ryzí a nevyprovokovanou agresi Ruska, a má-li se tato válka ukončit, tak tím, že se podaří Rusko zastavit. Rozuměj zadržet jeho postup, porazit jeho armádu.

A teď uvažujte. Který z těch dvou postojů – ten, že konec války musí dojednat Washington s Moskvou, nebo ten, že agresora je nutné zadržet silou – je západní a který nezápadní, ba snad protizápadní? Ten, který hlásá západní ministr Rubio (u nás Radim Fiala), anebo ten, který hlásají lídři západní EU?

Ruská agrese i zástupná válka

Upřímně, už takto položená otázka je ideologická, jako z volební kampaně. Ve skutečnosti se ty postoje nevylučují. Rusko je skutečně agresorem, jak říká Marek Výborný. V tom by měl mít jasno každý, kdo má zkušenost života ve sféře vlivu Moskvy a nechce, aby se ta sféra opět obnovila.

Ale to nevylučuje platnost argumentu, že válka na Ukrajině byla v té či oné míře vedena jako zástupná (proxy) válka mezi Ruskem a Spojenými státy. Tedy argumentu, který zdůrazňuje Radim Fiala. Ano, Výborný i Fiala mohou mít oba pravdu. O to se hádat nemusí.

V pátek vyšel na tomto webu text Marka Hudemy přibližující analýzu listu The New York Times. Ta vznikala dobrý rok v rozhovorech s účastníky (civilisty i vojáky) rozhodování o této válce, o americké roli v ní.

Stručně řečeno dospěla k tomuto: Západ a země NATO se postupně hluboce zapletly do války mezi Ruskem a Ukrajinou na straně Ukrajiny a dostaly se až na hranu toho, co může připomínat začátek amerického angažmá ve Vietnamu.

Nemusíte být fanoušky Radima Fialy ani SPD. Dopřává si ideologické tóny ve stylu „Trump je dnes jediný mírotvorce na světě“. Ale to, co v neděli říkal o charakteru této války (proxy čili zástupná válka mezi Ruskem a USA na ukrajinském bojišti), odpovídá nejen tomu, co říkal šéf americké diplomacie Rubio, ale i tomu, k čemu dospěli analytici levicově liberálního The New York Times.

Je tedy slovutný americký list stejně populistický jako Radim Fiala? Anebo argumenty NYT i Radima Fialy stojí za zvážení? Zdá se, že platí to druhé. Že v české debatě mají pravdu ministr Výborný i Radim Fiala. Že jde o to, který z těch postojů má větší šanci na prosazení.

Kdyby měl Hitler atomovou bombu

Aby nevznikl omyl. Jen málokdo je proti spravedlivému míru na Ukrajině (v ideálním případě takovému, který by vrátil hranice do období 1991–2014). Ale kdo disponuje silou, která by takový mír dokázala prosadit? Která by dokázala Rusko porazit? Která by při tom riskovala jadernou válku?

Často se argumentuje paralelou s mnichovským diktátem ze září 1938 (ústupek agresorovi pod heslem „o nás bez nás“). Jenže v té paralele schází zmínka o tom, že Hitler neměl jaderné zbraně. Poučení z Mnichova zní už 86 let tak, že agresorovi se nesmí ustupovat, natož s ním jednat.

Ale jak by poučení znělo, kdyby Hitler měl atomovou bombu? To už se neříká s tím, že by to byly pouhé spekulace. Tudíž se raději spekuluje o tom, že nebude-li Rusko zadrženo teď, na východě Ukrajiny, jeho armáda dojde až na linii bývalé železné opony.

Trumpova Amerika dělá velké kiksy, často budí dojem, že sedá Putinovi na lep, že mu jde na ruku. Ale přes to vše vnímá reálnou situaci. To, že i když je Rusko bezprostřední agresor na Ukrajině, pro ukončení války je třeba se s ním dohodnout.

A to ne jako s nepřítelem určeným k porážce, ale jako s takovým či onakým partnerem, ač to mnozí neradi slyší. Ale mohou ti, kterým se to nelíbí, v našem případě Marek Výborný, nabídnout svou verzi, jež by reálně vedla ke spravedlivému míru?

To je kruciální otázka přesahující televizní duel dvou českých politiků. Drsně tu volbu popsal jeden webový diskutér: „Rusko není v situaci, kdy mu někdo bude vnucovat nějaká pofiderní příměří. Nebude-li jednání akceptovat ruské postoje, dosáhne Rusko svých deklarovaných cílů silou a nikdo mu v tom nezabrání. To je jedna varianta. Druhá je, že Západ bude eskalovat konflikt do globální jaderné katastrofy.“

Možná si řeknete, že je to přepjatá nadsázka. Ale není přepjatější než vážně míněné výstrahy, že při pokračující změně klimatu se všichni upečeme.