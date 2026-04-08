Odkaz Margaret Thatcherové i 13 let po její smrti platí. Stále je Železnou lady Evropy

Nekompromisní a často provokativní rétoriku Thatcherové o evropské integraci nejlépe vystihují tři slavná veřejná prohlášení: „Chci své peníze zpět!“; „V Británii jsme úspěšně neudrželi státní hranice, jen abychom teď přihlíželi jejich novému posunu přičiněním evropského superstátu“; a „Ne, ne, ne!“
První shrnulo její vyjednávací strategii ohledně britských příspěvků do rozpočtu Evropského společenství, boj, z něhož vyšla v roce 1984 vítězně. Druhé bylo skandální v jejím projevu v Bruggách z roku 1988 o budoucnosti Evropského společenství. Třetí nekompromisní odmítnutí v říjnu 1990 návrhů na zvýšení pravomocí Evropského parlamentu a Evropské komise (EK).
Prosperující zóna volného obchodu
Mohlo by se zdát, že Margaret Thatcherová v Bruselu jen nekompromisně bránila britské národní zájmy a kazila veškeré nové inciativy svých evropských kolegů. Pravdou ale je, že se od poloviny osmdesátých let soustředila na projekt blízký jejímu srdci: budování společného trhu, vytvoření z Evropského společenství prosperující zóny volného obchodu otevřené světu společně s ekonomickými prioritami, které prosazovala doma: liberalizace, svobodný trh a fiskální disciplína. Jacques Delors v čele EK prováděl v podstatě britský scénář.
Prosperující zóna volného obchodu
Jednotný evropský akt (1985) o společném trhu byl také jejím dílem a hlavním evropským dědictvím. Jeho důsledky, zrychleni integrace, centralizaci rozhodovaní a výrazný přesun dalších pravomocí na nadnárodní úroveň, však už nemohla kontrolovat ani zastavit. To ji postavilo na začátku devadesátých let proti Maastrichtské smlouvě, která znamenala unii nikoli pouze ekonomickou, ale především politickou.
Jak přezdívka „Železná lady“ pro Thatcherovou souvisí s Evropou? Souvisí s jejím nekompromisním postojem vůči stávkujícím horníkům a neústupností v reformních politikách. Především ji však Železnou lady označil ruský tisk kvůli jejímu antikomunismu – podporovala bojovníky za svobodu ve střední a východní Evropě a zásadně ovlivnila pád berlínské zdi a železné opony.
Inspirace
Japonský spisovatel Jukio Mišima (1925–1970) v roce 1951 prorocky napsal: „V daleké budoucnosti bude komunismus zničen ženou.“ Nezapomínejme! Připadá mi, že v Evropské unii to neslyšíme, nepřipomínáme a nezdůrazňujeme. Chyba! Sál Margaret Thatcherové ve Štrasburku má v Evropském parlamentu symbolické místo a jednoznačně evropský význam. To všechno je moje Margaret Thatcherová.
Inspirace
Snad ještě jedna věc. Inspiruje jako žena politička, žena moci, žena na vrcholu ve světě ovládaném muži. Thatcherová sloužila jako premiérka Spojeného království v letech 1979 až 1990 a lídr Konzervativní strany v letech 1975 až 1990. Byla nejdéle sloužící britskou premiérkou ve 20. století, první ženou, která tento post zastávala a třikrát vyhrála volby. Výjimečná vůle, vítězná energie a výjimečná kariéra. A její „pokud v politice chcete něco říct, zeptejte se muže, pokud chcete něco udělat, obraťte se na ženu“, platí dál.
Autorka působí jako zástupkyně generálního tajemníka politické frakce Evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu.