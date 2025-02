Po solárních baronech dotujeme barony fénové. Česko je velmocí iracionality

Je to výsměch zdravému rozumu, ale je to úplně jednoduché. Jak se postupně v celé Evropě přechází ze zdrojů energie, které řídit můžeme (jaderné, uhelné či plynové elektrárny), na zdroje, jejichž výkon je nepredikovatelný (sluneční a větrné elektrárny), tak vzniká (zejména v letních měsících) přebytek v síti a je nutné „přebytečnou“ energii nějak eliminovat.

Mařiče, třeba v podobě obřích fénů, které ohřívají vzduch (což je patrně nejnovější forma boje proti globálnímu oteplování), jsou nezbytné, protože nesmíme připustit zhroucení přenosové soustavy a zároveň nesmíme vypínat obnovitelné zdroje, ty dostaly přednost a některé platíme i v okamžiku, kdy je cena energie záporná. Platit za ohřívání vzduchu se prostě v takových chvílích vyplácí. Počet hodin, kdy cena elektřiny je záporná, je vyšší a vyšší každý rok a s nimi roste i potřeba mařit energii.

Ministerstvo průmyslu by nám mělo vysvětlit, co si od tohoto mrhání energií a penězi slibovalo a proč raději neusilovalo o nějaký jiný způsob „maření“. Vždyť spotřebovávat nárazově přebytečnou energii lze i užitečně.

Hlavně to stihnout do konce roku

Vzhledem k stále se zvětšující kapacitě nepredikovatelných zdrojů energie bude potřeba mařičů narůstat a proto se již hlásí v Česku investoři o mařiče o příkonu až tisíc megawattů, což představuje kapacitu jednoho jaderného bloku v Temelíně.

A proč se podnikatelé tak derou o to, aby si postavili, třeba v polích, obří fény, které budou topit pánu bohu do oken? Protože je to zaručený byznys, který se opravdu vyplácí, návratnost takové investice je pouhé dva roky. To je přece skvělé, jen bloud by po takové možnosti neskočil. Situace, kdy budou vinou „zelené“ politiky nárazově přebytky elektřiny, může trvat i deset let, fénové barony nečekají žádné hubené roky.

V Německu, o jehož energetické politice si mnozí z nás myslí, že je iracionální, jsou mařiče v podobě ohřívačů vzduchu zakázány. U nás nejsou, ale ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN) už o tom uvažuje. Má v plánu udělat to přílepkem v Lex plyn a počítá s platností zákazu od příštího roku. Tedy se bude opakovat situace, jakou jsme prožili s fotovoltaikou - kdo si stihne svůj fén postavit a připojit do konce roku, má zisk zajištěn. Bez ohledu na nesmyslnost takového „podnikání“. Možná že od roku 2026 už bude, podobně jako v Německu, ohřívání vzduchu zakázáno, nicméně byznys těch, kteří do něj naskočili, pojede nerušeně dál.

Člověk se musí ptát, zda je náhoda, že se ministr probudil tak pozdě, nebo prostě někde někdo zalobboval, aby se na možnost zákazu gigantických fénů „zapomnělo“. Každopádně z našich rekordních účtů za elektřinu budeme mnoho příštích roků dotovat přehřívání planety a to v rámci boje proti globálnímu oteplování.

Ještě vám přijde, že platíte za elektřinu moc?