Ta, která dráždila nejen justici. Marie Benešová se ráda prala a oceňovala i ty, kteří se perou také

Ombudsman Stanislav Křeček

Marie Benešová (1948-2024) byla jedním z mála, pokud ne jediným, z předlistopadových prokurátorů, kteří nebyli členy KSČ, takže mohla po listopadu 1989 v právnické práci i na nejvyšší úrovni pokračovat. Nejprve se stala zástupkyní vrchního zastupitelství v Brně, v lednu 1999 jí Otakar Motejl, tehdejší ministr spravedlnosti, nabídl funkci nejvyšší státní zástupkyně. V té době ještě nebyla členkou ČSSD, kam vstoupila až v roce 2007.

Její konec v této funkci v roce 2005 byl skoro typický pro ni a pro tehdejší politické poměry. Způsobil ho princ Hámid bin Abdal Sání z Kataru. Tento člen katarské královské rodiny k nám přijel netuším s jakým posláním, ale později se ukázalo, že zde také zneužíval nezletilé dívky. No, zneužíval: dobrovolně k němu chodily do bytu a on jim platil. Marie Benešová jej za to hodlala u nás trestně stíhat, ale tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec trval na jeho vydání do Kataru.

Pobyt katarského prince v české věznici by sice vypadal dost kuriózně, ale požadavek na vydání člena královské rodiny do Kataru ministrem spravedlnosti, který předtím v Kataru pobýval a měl zde dokonce i svatbu, nepůsobil dobře. To Marie Benešová velice dobře cítila a právě na tyto politické okolnosti a ohlas veřejnosti ministra upozornila.

Předtím, než byla odvolána, jel jsem za ní do jejího bytu v Kladně, kde jsme většinu věcí probírali a dospěli jsme k závěru, že rozhodně rezignovat nebude a počká si na odvolání. Což se skutečně druhý den stalo, neboť předseda vlády Jiří Paroubek dal celkem logicky z politických důvodů přednost koaličnímu klidu ve vládě před čímkoliv jiným.

Autorka slov o „justiční mafii“

Marie Benešová si v Kladně otevřela advokátní kancelář a působila zde do roku 2013, kdy prezident Miloš Zeman jmenoval úřednickou vládu Jiřího Rusnoka, v níž byla i ministryní spravedlnosti. Byla v té době členkou ČSSD, ale s ohledem na to, že Rusnok měl mít vládu složenou z „odborníků“ a nemohl v ní být člen politické strany, Marie své členství musela přerušit. Naopak, když si ji v roce 2013 Severočeši vybrali na kandidátku do Poslanecké sněmovny, musela být plnohodnotnou členkou ČSSD a tak do strany opět vstoupila. Byl to dobrý krok: preferenčními hlasy se dostala na první místo kandidátky…

Marie neustále dráždila justici svými názory. Proslula zejména svým prohlášením o existenci „justiční mafie“, čímž měla na mysli to, že nejvyšší představitelé justice se mezi sebou domlouvají na řešení některých politických kauz. Měla snad i poznatky o některých schůzkách těchto představitelů, ale přece jen tvrzení o mafii se mi zdálo přehnané. Trvala však na své přiléhavosti tohoto označení.

Tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Marie Vesecká si kauzu vzala osobně a následovaly dlouhé soudní spory, ve kterých se domáhala spolu s dalšími na Marii Benešové omluvy. Spor skončil kuriózně, jak bylo pro život Marie typické: soud ji uznal povinnou se žalobcům omluvit a zaplatit jim náhrady soudních řízení ve výši bezmála půl milionu korun, což Marie zaplatila. Ale poté Nejvyšší soud rozsudek zrušil, takže žalobci jí zaplacené náklady museli vrátit.

Přemluvila mě

Pro mě osobně se nejdramatičtější setkání s Marií odehrálo před volbou veřejného ochránce práv. Poté, co Anně Šabatové skončil mandát, měl prezident Zeman na tuto funkci skvělou kandidátku, a to současnou poslankyni Helenu Válkovou. Ta ovšem po nechutné a nespravedlivé mediální kampani se této kandidatury musela vzdát a prezident byl náhle bez kandidáta. Jednoho dne v podvečer mi Marie zavolala s tím, že mi bude volat prezident a nabídne mi do této funkce kandidovat. Já jsem však žádný zájem již neměl, skončil jsem před časem i jako zástupce ombudsmana a do Brna vracet se mi již nechtělo. Ale Marie velmi naléhala a tak jsem se nechal přemluvit.

Když mně skupina aktivistů (vedených synem tehdejšího vysokého funkcionáře ČSSD v Brně) po mém zvolení bránila ve vstupu do sídla ombudsmana, Marie mi sdělila, že můj vstup do budovy za asistence policie sledovala a ocenila, že jsem šel hlavním vchodem, nikoliv postranním vchodem přes garáže budovy. Ráda se prala a ocenila ty, kteří se perou také. Ještě jako poradkyně bývalého předsedy vlády Zemana prohlásila, že podle její studie si lze u nás trestní stíhání objednat. Studie ale neuváděla, kdy koho rozpálila „doběla“…

Marie Benešová byla zvláštním typem politika, který si stojí za svým názorem, i když s ním nesouhlasí vedení strany, jíž je členem, představitelé justice, ke kterým patřila, a možná ani mnozí její kolegové.

Lidé jako Marie Benešová nám budou vždy chybět.