Pryč s Le Penovou, ale… Vyplatilo se, když jsme před 80 lety vyloučili z voleb agrárníky a národní demokraty?

Nemusíme hned mluvit o soudcokracii jako o zločinu. Sám soud si ta deset let stará obvinění nevymyslel. Le Penová skutečně zpronevěřila prostředky Evropského parlamentu cílené na asistenty europoslanců. Platila z nich zaměstnance vlastní strany. Což je – jak by řekl Mirek Dušín – nečestné a nesportovní. Ba je to i na štíru se zákonem. Ale není to prohřešek zdaleka ojedinělý.

Když totéž udělala francouzská socialistická expremiérka Cressonová (coby eurokomisařka poskytla fiktivní džob svému příteli), nebyla potrestána vězením. Jenže Le Penová vyfasovala čtyři roky ztráty svobody (bude to domácí vězení s náramkem) a hlavně nesmí pět let kandidovat do veřejných funkcí. Tento nepoměr mnohým vadí a víří emoce.

Co je na tom nejzajímavější? Snad toto. Nad rozsudkem jásají radikální progresivisté, třeba Zelení. Ale kritizují ho mnozí, kteří Le Penové nefandí, ba i magazín Der Spiegel, jenž je vlajkovou lodí progresivismu v Německu, a také u nás známý intelektuál Jacques Rupnik.

Od Francie přes Rumunsko do Německa

Nejde jen o Le Penovou, ale o soudní či mimosoudní vytěsňování „nesympatických part či jedinců“ z politické a volební hry. „Extremistů“, říká se s oblibou. Úhrnem vzato těch, kteří se dosavadnímu establishmentu nelíbí.

V Rumunsku tak učinil v prosinci ústavní soud, když – až po uskutečněném hlasování – zrušil první kolo voleb prezidenta. (Neboť vítězný kandidát Calin Georgescu je prý proruský a svým chováním nezaručuje ústavní roli strážce demokracie.)

Ve Spojených státech to na Donalda Trumpa dlouhá léta zkoušeli s impeachmentem, ústavní obžalobou.

V Německu vyrukovali na protiimigrační stranu AfD s „protipožární zdí“, s neformálním, leč účinným zákazem veškeré spolupráce na úrovni celostátní politiky, spolkových zemí i obcí.

Teď přichází Francie se soudním verdiktem nad Le Penovou.

Ty případy formálně vzato nespojuje nic. Nemají ani společný průběh. Někde hraje větší roli justice, jinde zase politika. Ale pokud je našinec sleduje, neubrání se dojmu, že i když těm postiženým politikům třeba sám nefandí, popsané tlaky nadělají daleko víc škod než užitku.

Jak posílit vzdor voličů

Vraťme se k Jacquesu Rupnikovi. Své postřehy shrnul v rozhovoru pro iDNES. A vyjadřuje-li se takto kriticky intelektuál a demokrat Rupnik, něco na tom jistě bude.

„Vina tam určitě je,“ říká Rupnik, aby bylo zřejmé, že Le Penové nefandí. Ale pak to rozvíjí: „Je to odsouzeníhodné, ale má to ospravedlnit či zdůvodnit vyřazení kandidátky nejsilnější strany v zemi? Dovedu si představit, co to vyvolá za reakci.“ Jistě, to si dovedeme představit též. Andrej Babiš používá v takových situacích výraz „účelovka“. Postižení politici – a jejich voliči – v tom vidí jasný doklad, že systém je nastavený proti nim. Rupnik to shrnuje: „Tady jsme my a tam jsou oni, kteří nás nechtějí připustit do institucí.“

Vztah soudnictví a politiky je pro Rupnika zásadní. Je tady legitimita demokratických voleb a právní stát určující mantinely, v nichž se volby mohou konat: „Získáte-li náhle dojem, že ti, kdo chrání právní stát, mají i svůj vlastní politický záměr, vyvolává to velkou nedůvěru právě vůči myšlence liberální demokracie.“

Toto je problém v té či oné míře společný Francii, Spojeným státům, Německu, Rumunsku i nám. I když Le Penová, rumunský Georgescu, Trump či německá AfD nejsou svatoušci, toto tažení establishmentu proti nim u mnoha voličů jen posiluje vzdor. Vzdor k establishmentu, vládě jako takové, právnímu státu či tomu, čemu sami říkají deep state. A rozsudek nad Le Penovou právě tento pocit přikrmí.

Vytasit militantní demokracii

Tolik vzývaná liberální demokracie se stále častěji ocitá v defenzivě. Jak to na Bezpečnostní konferenci v Mnichově řekl viceprezident Vance: Evropa se stále více bojí voleb a voličů. Leckdo by řekl, že stále více sahá po metodách toho, co Karl Loewenstein – německý ústavní právník, jenž utekl před Hitlerem do USA – nazval militantní demokracií.

Militantní demokracie je podle Loewensteina taková, která si uvědomuje, jak je demokracie křehká, že demokratické volby mohou přivést k moci nějakého Hitlera, tudíž se aktivně brání. Tedy z pohledu leckterého voliče útočí, že. Snaží se rizikové, sama říká extremistické, ale můžeme napsat nesympatické party či jednotlivce vytěsnit z politické hry a z voleb. Což má i svou druhou stránku.

Mají-li být nesympatické party vytěsněny politicky, jde to pouze tak, že establishmenty musí skládat obskurní vládní většiny, jakési „kočkopsové“ velké koalice. Už dvacet let vládnou v Německu, nyní i ve Francii. Nepřipomíná nám to něco?

V rámci 80. výročí událostí konce druhé světové války jedno přinese tato sobota. V Košicích, prvním velkém osvobozeném městě Československa, byl vyhlášen Košický vládní program. Připomeňme, že to bylo 5. dubna 1945, tedy za obnovování státu a na počátku třetí republiky, nikoliv za totality. Přesto ten program ukázal, jak lze i za formálně demokratických poměrů diskvalifikovat jisté politické strany.

Košický vládní program vyloučil z politické hry agrárníky a národní demokraty. Rozhodl, že ve volbách mohou kandidovat jen členské strany Národní fronty. V podstatě „diskvalifikoval nesympaťáky“ podobně, jak učinil francouzský soud s Le Penovou, rumunský ústavní soud s Georgescem, jak to v USA zkoušeli na Trumpa či jak to v Německu zkoušejí s „protipožární zdí“ na AfD. Výsledek se dostavil. Z voleb na jaře 1946 vyšla vítězně Národní fronta a vláda komunisty Klementa Gottwalda. Je to snad něco, co by mělo dnes inspirovat?