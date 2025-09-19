Neztratit stopu. Draghiho zpráva rok poté – absence sebereflexe a chmurné vyhlídky

Vousatý vtip, že tři fáze budování komunismu v soutěži s kapitalismem jsou udržet krok, dohnat a předehnat, a nakonec neztratit stopu, bohužel trefně charakterizuje současný vývoj konkurenceschopnosti v EU. A naprosto stejně, jako u „rozvinutého socialismu“, jsou problémy nikoli vnější, ale jen a pouze vnitřní ekonomická politika, zaslepená ideologií, která se přes rozpor mezi návrhy a výsledky více a více vzdaluje realitě světa.
Před rokem jsem pesimisticky zhodnotil možnosti první zprávy Maria Draghiho něco reálně změnit, protože se v podstatě vyhýbá problémům a doufá v dosažení úspěchu opakováním metod, které nás přivedli tam, kde jsme.

Zároveň jsem doufal, že nebude tak zle. Ale současné (sebe)hodnocení po roce od původní Draghiho zprávy vypovídá o absenci sebereflexe a chválíme se vlastně za pokračování nastoupeného trendu, tedy více koordinace – rozuměj regulace – z centra a více veřejných peněz: Máme asi tisíc miliard eur v různých programech, 14 nových právních inciativ a šest omnibusů. Tolik v kostce leták o nastoupené změně a dosažených úspěších.

Nečekaná prapříčina úpadku Evropy. A kdo teď fakticky řídí EU?

A co autor? „Základy evropského růstu – rozšiřující se světový obchod a vysoce hodnotný vývoz – se dále oslabily. Po uplynutí jednoho roku se tedy Evropa nachází v obtížnější situaci. Náš model růstu slábne. Zranitelnost se zvyšuje. A neexistuje jasná cesta k financování investic, které potřebujeme. Bolestivě jsme si připomněli, že nečinnost ohrožuje nejen naši konkurenceschopnost, ale i samotnou suverenitu.“ Mario Draghi, nyní bez funkce ve strukturách EU, mohl být věcný, otevřený i lehce překročit základní rámec, který limitoval původní zprávu. Jeho výroky nenaplňují optimismem, ale stále nemíří na podstatu a doufá, že více peněz i státu problém vyřeší.

Požadavky odtržené od reality

Co na tom, že regulace ruce svazuje a veřejné peníze jsme utráceli chybně. Když peníze byly, používaly se špatně. Nebo jak jinak hodnotit situaci, kdy jsme na dvacet let přenesli větší část výdajů na obranu v NATO na Američany, a přitom tyhle ušetřené peníze utratili tak, že jen více zaostáváme? A navíc teď, při reálné hrozbě na východě, zjišťujeme, že nemáme ani dostatečné kapacity na výrobu zbraní…

To, po čem nakonec Draghi v hodnocení volá, měla EU dělat od počátku: Prosazované politiky musí projít posouzením přínosů i nákladů, při kterém se hodnotí jejich reálné schopnosti. Tato cesta by však porušila dlouholetá tabu a patrně odhalila chyby v prosazovaných politikách – tedy chyby Komise i aparátu. Což by mohlo nepříjemně rozkývat slovnou věž.

Nutně zastavit další zaostávání. Evropský Kompas už neříká „dohnat“, jen „neztratit stopu“

V důsledku přijatých regulací evropský průmysl skomírá, konkurenceschopnost na světovém trhu klesá, a elektroauta z Číny a elektrická energie v USA jsou nejméně o polovinu levnější. Ilustrativní je, že v probíhající debatě o budoucnosti autoprůmyslu, bývalé výkladní skříni EU, se za spektakulární úspěch vydává oslabení zjevně nerealistických cílů na nedosažitelné. Jak odtržené od reality požadavky jsou, dokumentuje debata o nutnosti technických kontrol vozů každý rok. Pouhý pohled na statistiku příčin dopravních nehod ukazuje, že jde o návrh, který se zaměřuje na nejméně četnou sledovanou příčinu nehod, jehož přínosy jsou minimální, zato náklady značné.

Z vlastní zkušenosti, kdy jsem žil delší čas ve státě, kde technické kontroly neexistovaly, mohu říci, že jsem si nejen připadal bezpečněji, ale hlavně auto přede mnou nikdy nevypouštělo hustý karcinogenní dým. Protože Američané vědí, že diesel patří do nákladního auta a jednoznačně dávají přednost řešení emisí karcinogenních látek před účinností a emisemi CO2. My jsme dlouhodobě daňovým systémem zvýhodněním nafty a složitějších dieselových motorů motivovali obyvatelstvo opačně.

Nehodovost za roky 2023 a 2024
nehody podle zaviněnípočet nehodtj. % z celkového počtu nehodpočet nehodtj. % z celkového počtu nehod
řidičem motorového vozidla78 11682,377 31983,8
řidičem nemotorového vozidla3 5843,83 6323,9
- z toho dětmi3250,33710,4
chodcem9361,08911,0
- z toho dětmi3430,43250,4
jiným účastníkem1980,21950,2
závadou komunikace3690,43250,4
technickou závadou vozidla1170,11100,1
lesní zvěří, domácím zvířetem11 11711,79 31710,1
jiné zavinění5080,54280,5

Zdroj: policie.gov.cz

Vyhlídky tak zůstávají chmurné. Draghi mohl zachránit euro, ale jeho hlas nemá sílu změnit Komisi a její nastavení. Jak ukazoval britský historik David Landes na pádu desítek civilizací, důvodem jejich zániku byly vždy vnitřní příčiny způsobující ekonomický úpadek, vnější tlak často jen už povalil hliněného obra. Tak si to užijme, budeme v učebnicích, o úpadku Evropy budou psát ekonomičtí historici, třeba v Asii.

