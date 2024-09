Zpověď mága Facebooku, poskoka politiků. Co ho přimělo, aby plnil jejich rozkazy?

Nejsem příznivcem počítačových her, ale loni na podzim jsem narazil na jednu s názvem NWO Wars. NWO je zkratkou slov New World Order (nový světový řád). Hru, která se dala stáhnout za 17 dolarů, vymyslel americký radikální pravicový aktivista Alex Jones, jehož webové stránky a komentáře na sociálních sítích horlivě zakazovaly technologičtí giganti. Jones šířil řadu nesmyslů, ale zdá se, že s NWO Wars – alespoň v některých detailech – se trefil do černého.

Podstatou hry je návod, jak bojovat za svobodu slova, kterou lidem berou majitelé velkých technologických korporací, jak eliminovat vliv protiamerických komunistů či jak zabránit tomu, aby LGBTQ+ aktivisté svou propagandou zničili duše i těla dětí.

Ve hře, která vyhodila pojistky u apologetů progresivního woke náboženství, vedle známých pokrokových ikon – jako například americký miliardář George Soros, Bill a Hillary Clintonovi či reportéři televize CNN – vystupuje i majitel Facebooku Mark Zuckerberg.

Vlastník společnosti Meta, pod kterou spadá Facebook, Instagram, WhatsApp či RealityLabs, byl dlouho kritizován, že je dálkově ovládán prezidentem Joem Bidenem a za oponou stojícími lidmi nad ním. Zuckerberg byl svými odpůrci označován za blokátora myšlenek, za globálního cenzora, za digitálního inkvizitora, který šiřitele nepohodlných – v tomto případě neprogresivních – názorů trestal zákazem na svých sociálních sítích. Lidé, kterým například Facebook zablokoval účet, byli pokrokovými politiky, novináři a neziskovými organizacemi zároveň označeni za šiřitele konspiračních teorií, příznivce Donalda Trumpa či přímo za ruské šváby v žoldu Kremlu.

Jenže Zuckerberg, který se stal symbolem hodného člověka s dobrým srdcem, bojujícího proti zlu, minulý týden odpálil bombu, když zveřejnil dopis, v němž se přiznal, že v roce 2021 na příkaz Bidenovy administrativy, včetně samotného Bílého domu, cenzuroval určitý obsah ohledně covidu-19. Dále přiznal, že podobně postupoval i v další horké kauze prezidentských voleb v roce 2020.

Šlo o korupční kauzy Bidenovy rodiny, zvláště o skandální aktivity povedeného prezidentova synáčka Huntera Bidena, spojené s ukrajinskou energetickou firmou Burisma a mimořádně pikantním obsahem jeho počítače. K cenzurování těchto případů údajně došlo po varování FBI, že může jít o ruské dezinformace s potenciálem ovlivnit volby.

Zuckerberg dodal, že když se na to zpětně podíval, nešlo o ruské dezinformace. „Domnívám se, že tlak ze strany vlády nebyl správný, a lituji, že jsme se k tomu nevyjádřili otevřeněji,“ posypal si hlavu popelem Zuckerberg, na jehož dopis Bílý dům ani Joe Biden nereagovali. Republikánský kongresman Jim Jordan, předseda právního výboru, dopis označil za „velké vítězství pro svobodu projevu“.

Říká se (a historie to mnohokrát ukázala), že politici jsou pouhými loutkami, které vykonávají rozkazy miliardářů. Jenže z kauzy Zuckerberga jasně vyplývá, že to funguje i opačně. Co přimělo čtvrtého nejbohatšího člověka na světě, jehož majetek je odhadován na 190 miliard dolarů, aby léta plnil příkazy politiků? Co za to dostal? Co ho donutilo, aby se i za cenu těžké ztráty tváře přiznal? Co za to dostane? Na toto téma už samozřejmě vzniklo několik konspiračních teorií. Stačí počkat pár měsíců a uvidíme, která z nich je pravdivá.