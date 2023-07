Politika je pro všechny. „Slabostí“ je sklopit zrak a přijmout pravidla definovaná mrtvými muži

Je s podivem, že si paní senátorka dovoluje podobnou generalizaci v éře, kdy to jsou právě ženy, kdo napříč světovou politikou nejvíce září. Angela Merkelová svou kariérou v čele nejmocnější evropské země přepsala politické učebnice. Jacinda Ardernová empaticky provedla Nový Zéland obdobím po nejhorším teroristickém útoku v jeho dějinách, aby pak pevnou rukou mimořádně úspěšně uchránila své občany před pandemií.

Také Evropské unii vládnou ženy – Evropské komisi předsedá Ursula von der Leyenová, Evropskému parlamentu Roberta Metsolaová, Evropské centrální bance Christine Lagardeová. Nancy Pelosiová a Kamala Harrisová jsou pomalu výraznějšími tvářemi americké politiky než její současný prezident. Abych byla spravedlivá, připomenu paní senátorce, že ženy se stávají lídryněmi i v jí bližších politických vodách, ať už je řeč o krajní pravici ve Francii nebo v Itálii.

Nepochybuji, že si sama Daniela Kovářová ve vysoké politice zkusila s mužským prostředím své. A nehodlám jí upírat strategii, kterou si tehdy zvolila, aby mohla zvládat onen nepoměrný tlak, který zatuchlý pánský klub jménem česká politika na ženy klade. Je ale frustrující, že se po vzoru „mazáků a zelenáčů“ snaží konstantně tento nepříliš zdravý recept „zatni zuby a snášej to“ vnucovat ostatním ženám s politickými ambicemi.

Politika není nějaký monolit, který by žil vlastním životem, a my bychom museli jako ovce akceptovat její pravidla. Politika se mění, měnila a bude se měnit v závislosti na tom, jaké hodnoty do ní budou vnášet noví lidé. Celé politické dějiny jsou živoucím důkazem, že má smysl bojovat za to, aby byla politika spravedlivá a pro všechny.

Ženám nejde o výhody, ale o rovné podmínky

Jestli mi něco přijde „slabé“, je to sklopit zrak a přijmout pravidla definovaná mrtvými muži. A jestli mi něco naopak přijde jako projev síly a odvahy, je to navzdory všem těm věcem, o nichž Daniela Kovářová píše, zrak nesklopit a postavit se té politické kultuře na odpor – třeba tím, že žena projeví v politice emoce. Jedině tak je naděje, že i česká politika zkulturní a zlidští. A jednoho dne se bude moci při projevu v Senátu třeba rozplakat i muž.

Ženám nejde o výhody, ale o rovné podmínky, kterých se jim v současnosti nedostává. Pokud se máme bavit o kvótách, musíme začít u těch strukturálních „kvót na muže“, kterých je současná politika plná. Odpor paní senátorky vůči snahám posílit roli žen v politice obecně je ale vyloženě smutný. Jako by zapomněla, co vše ženská politická hnutí v minulosti vybojovala i pro ni – aby mohla vystudovat práva, aby mohla volit a být volena, aby se mohla svobodně vdávat i rozvádět, aby mohla psát knihy – i provokativní články. Za to všechno v minulosti aktivní ženy bojovaly a čelily stejnému chytráctví, které paní Kovářová zkouší na další generace.

Nezbývá než doufat, že nás, které se v politice nehodláme smířit s dinosauřími pravidly ani nechat se odradit moudrými radami a zaručenými recepty starších, bude – stejně jako v minulosti – dost a víc. A že se nám podaří českou politiku zase o kousek proměnit a otevřít ji dalším lidem, před nimiž se dnes zavírá, přestože mají co nabídnout. To je totiž nakonec největší škoda nejen pro ně, ale úplně pro všechny.