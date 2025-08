Mazácká vojna Markéty Pekarové Adamové a vložky zdarma ve školách

Jako by někomu uměly dva svetry uvařit polévku nebo ohřát vodu do sprchy. Poznámka: „Nemáte na iPhone?“, kterou počastovala novinářku na tiskové konferenci ve sněmovně, také nevypovídala o její zvlášť vyvinuté empatii. Pro tyto a další podobné výroky se předsedkyně Poslanecké sněmovny stala terčem často nenávistných komentářů i jedovatých vtipů.

Pozorovatel politického života si ale kladl opakovaně otázku, proč to dělá. Vzhledem k tomu, že Markéta Pekarová Adamová pochází, jak se říká, z malých poměrů a musela se jako studentka živit sama a práce se nikdy neštítila, dalo se vyloučit, že by byla opravdu arogantní a nechápala samu existenci chudoby. Dalším vysvětlením mohlo být to, že v politice platí: negativní publicita také publicita. Pekarové tým mohl počítat s tím, že podobné provokace naštvou jen odpůrce TOP 09, zatímco příznivci budou nadšení ideovou nesmlouvavostí předsedkyně a budou ji velebit za to, jak hájí principy volného trhu.

Nejnovější příhoda s menstruačními pomůckami poskytuje i třetí vysvětlení. V předposledním červencovém týdnu schválil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek coby místopředseda TOP 09 vyhlášku „o menstruačních potřebách ve školách“. Od roku 2026 mají být na školách, na všech dámských záchodech, k dispozici zdarma.

Tahle událost obsahuje i jednu politickou pikantérii, o vyhlášce se nějaký čas debatovalo též s ministrem školství Mikulášem Bekem, ten chtěl menstruační pomůcky povolit vždy jen na jediné toaletě v celé školní budově. Ministr Válek, docela logicky, na nic nečekal a v předvolební době si může připsat tento krok na své konto. Starostové, ač měli tento závazek v programu, nesplnili nic a propásli tak příležitost získat další bod do své „dobré kampaně“. Že by Starostové dělali jen to, co jim poradí marketéři?

Politická nešikovnost

Po dvou týdnech se včera ke kroku svého místopředsedy vyjádřila Markéta Pekarová Adamová v podcastu Insider. Za větu „Menstruační chudoba může být problém, řešení ale není rozdávat zadarmo, řešením je umožnit lidem si na to vydělat“ sklidila, jak se dnes říká, bídu. Mnozí se do ní pustili s tím, že chce, aby si děti na základní škole na vložky nejprve vydělali.

Vtip je v tom, že v placené části podcastu, kterou si většina lidí neposlechla, předsedkyně Pekarová své stanovisko vysvětlovala podrobněji. Mluvila o chudobě jako takové a o potřebě odstraňování jejích příčin a ne jen sanování následků. „Lidem máme vytvářet co nejlepší podmínky pro uplatnění jejich talentu a schopností, ať si sami následně pořídí vše, co potřebují pro sebe a své děti,“ řekla.

Dobrá, není to asociální, ale je to politicky mimořádně nešikovné. Jsme v kampani, volby jsou za dva měsíce a politička měla svého místopředsedu chválit a říkat, podívejte, na rozdíl od Starostů, my nehledáme důvody, proč něco nejde, ale prosazujeme řešení. Takhle by jednal každý druhý politik. Politička však svého kolegu nepochválila, protože se opatření příčí jejímu vnitřnímu nastavení.

Je vyloučeno, že by Markéta Pekarová Adamová nedokázala pochopit svízelnou situaci dívek postižených menstruační chudobou, stejně jako lze říci, že není asociální. Vysvětlením může být syndrom mazácké vojny. To je stav, kdy mnozí z nás se slzou v oku vzpomínají na hloupou šikanu, které byli, nejčastěji v mládí, vystaveni a zároveň horují pro to, aby byla zachována. Protože „jinak to prostě nejde“. Nejčastěji tímto souborem příznaků bývají postiženi muži vzpomínající na povinnou vojnu. My jsme to prožili a podívejte, jací jsme chlapáci, proč by to mělo „mladejm“ škodit.

Tento postoj postrádá reflexi a betonuje stereotypy. Například v otázce fyzického trestání dětí. Paní Pekarová v dobré víře chce, aby se všechny děti snažily podobně, jako se snažila v mládí ona, a po té dosáhnou skvělého postavení, jaké má nyní ona.

Co nezapadá do světonázoru TOP 09

Potíž je v tom, že mnozí lidé jsou chudí jaksi nezaviněně a nemohou se ze situace dostat usilovnou prací, což zjevně nezapadá do světonázoru TOP 09. Politička Pekarová Adamová si neumí představit dítě, které rodiče zanedbávají a peníze raději propijí či profetují. Na tyhle oběti chudoby je nesmyslné uplatňovat apely, že mají pracovat, pokud tedy nechceme obnovit dětskou práci.

V souvislosti s paní Pekarovou Adamovou a její čerstvě objeveným problémem chudoby se jeden neubrání otázce, proč se tato mocná politička neobjevovala dříve, třeba v čele snah zvyšovat razantnější minimální mzdu. Proč v letech, kdy inflace užrala lidem podstatnou část výdělku, nedělala na vládě rozruch? Nebo snad někdy TOP 09 jevila zájem o razantnější zvyšování minimální mzdy či životního minima?

Ne. Paní Pekarová Adamová je bytostně přesvědčena, že na chudý lid musí být přísnost, jí také nikdo nepomohl, tak proč to měnit? Když vás chudoba deprivuje až k tomu, že uvěříte primitivním poučkám, nelze od vás čekat řešení jakéhokoli komplexnějšího problému.