Dědictví paní Markéty, aneb nového šéfa si TOP 09 už ani hledat nemusí

V prvním odstavci se mluví o setrvání paní Pekarové ve funkci předsedkyně, aby se čtenář v dalším odstavci dověděl, že dala k dispozici funkci předsedkyně strany. Z kontextu je patrné, že paní Pekarová se opravu soustředí „jen“ na šéfování sněmovně, ale zpráva jednoznačná rozhodně není.

Kdybychom neměli „zlá“ média, nevěděli bychom, že předsedkyně dala svou funkci k dispozici, ale předsednictvo to nepřijalo a paní poslankyně tak zůstává v čele strany až do listopadového sněmu.

Stranu nyní před volbami čeká hledání volebního lídra, bez předsedy se obejde klidně i rok, bez volebního lídra nikoli. TOP 09 řeší nadlidský úkol, protože přes negativní emoce, které u části voličstva paní předsedkyně budila, je zdaleka nejvýraznější a nejviditelnější tváří strany. Straničtí kolegové vedle ní vypadají jako škrholové, které ve straně někdo zapomněl v předminulém století. Paní Pekarová oslovovala liberály toužící po moderním světě, jasně proevropsky a protirusky orientované voliče. Není jich sice mnoho, ale měli v téhle političce svou reprezentantku.

Náhradu za paní Pekarovou budou v nejužším stranickém vedení hledat hodně těžko. Dva nejdůležitější místopředsedové Vlastimil Válek a Tomáš Czernin jsou, hodně jemně řečeno, mediálně nešikovní a nekomunikativní. Pan Válek je sice upovídaný, avšak svým slovním přívalem zpravidla nadělá víc škody než užitku. Strana ještě může sáhnout po někom úplně novém, neznámém, ale to by musela mít veliké štěstí na šikovného politika, aby stranu do voleb pozvedl.

Spíš to dopadne jako šavlovačka o volitelná místa na kandidátce Spolu, těm šťastnějším se naskytne teplé místo na další čtyři roky a možnost nechat se adoptovat nějakou životaschopnou stranou, ostatní budou jen nostalgicky vzpomínat.

Podzimní slučovací sjezd s ODS nevypadá v dnešní situaci ani tak hrozivě, protože pokud nedokázala propad preferencí zastavit končící předsedkyně, její kolegové toho schopni nejsou ani ve snu. Možná na podzim nebude debatním tématem, zda TOP 09 je ochotna vzdát se identity a nechat se pohltit jinou stranou, ale spíš zda o zbytky politického subjektu někdo vůbec stojí.