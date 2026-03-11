Šichtařová skládá poslanecký mandát. Nepochopila, že Sněmovna není její investiční firma

Šichtařová je, jak se říká, kontroverzní osoba. Někoho mohou provokovat její názory, což je svérázná směs konzervatismu a liberalismu, někoho mohou zaujmout její spory s bývalým manželem Vladimírem Pikorou, s nímž má sedm dětí a který je toho času poslancem za Motoristy.
Nicméně je to výrazná osobnost a schopná žena. Ekonomka, autorka a spoluautorka několika knih, která navíc kdysi rozjela s bývalým manželem soukromý poradenský byznys, což se jen tak někomu z původně bankovní analytiků nepovedlo. Funkce poslankyně jí ovšem nesedla. Ačkoliv se prezentuje tak, že ví, jak má svět vypadat a jak ho změnit, nakonec v téhle disciplíně hanebně ztroskotala.
Sněmovnu kritizovala jako místo, kde člověk ztrácí čas a nepracuje, jako žvanírnu, a místo toho se na místě věnovala propagaci své vlastní firmy zprostředkující třeba investice do zlata. Sama odmítla pracovat ve sněmovních výborech, odmítla kritiku poslanců vládní koalice, že nepracuje, a nakonec uraženě práskla dveřmi. Jen proto, že návrh zákona o digitální ekonomice byl poslán do dalšího čtení, kde bude bezpochyby změněn a kde do něj chtějí její kolegové SPD zapracovat i její připomínky. Protože prý když proti zákonu hlasovalo kromě ní jen šest poslanců, tak není možné splnit předvolební sliby.
Sněmovna není firma
Ale to se přece stává, že je někdo v demokracii přehlasován. Poslanecká sněmovna není firma řízená Šichtařovou, kde ji musí zaměstnanci poslouchat. Vždyť byla zvolena za stranu Svobodní, kteří mají dohromady v parlamentu dva poslance, a na kandidátce SPD, která jich tam má 15. Ve Sněmovně je přitom 200 poslanců. Doopravdy si myslela, že se budou většinově řídit podle jejích not?
Šichtařová končí ve Sněmovně. Nebudu asistovat u cenzury, říká
Pokud ano, nepochopila, jak pracuje demokracie. Nebo prostě vyhodnotila své angažmá ve Sněmovně jako ztrátu času s tím, že víc si na hodinu vydělá ve svém byznyse. Dohromady už to totiž začínalo být neúnosné i pro vládní politiky.
Ať to je jakkoliv, zradila tím své voliče. Oni jí totiž vyslali do Sněmovny s tím, že má reprezentovat jejich názory. I když jsou třeba v menšině. Jednou se totiž mohou stát většinou. To je ovšem vyloučené, když budou jejich zástupci postupovat jako poslankyně Šichtařová.