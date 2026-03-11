Šichtařová skládá poslanecký mandát. Nepochopila, že Sněmovna není její investiční firma

Marek Hudema
Komentář   15:10
Poslankyně za Svobodné na kandidátce SPD Markéta Šichtařová už nebude poslankyní. Prý kvůli tomu, že Sněmovna propustila do dalšího kola jednání vládní návrh zákona o digitální ekonomice, který podle ní představuje ohrožení svobody slova. Jenže spíš to vypadá, že paní poslankyně nepochopila, jak funguje zastupitelská demokracie. Nebo chtěla mít víc času na svůj vlastní byznys. Každopádně tím podrazila své vlastní voliče.
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)

Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
Poslankyně SPD Šichtařová nabízí ve Sněmovně investiční poradenství
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
12 fotografií

Šichtařová je, jak se říká, kontroverzní osoba. Někoho mohou provokovat její názory, což je svérázná směs konzervatismu a liberalismu, někoho mohou zaujmout její spory s bývalým manželem Vladimírem Pikorou, s nímž má sedm dětí a který je toho času poslancem za Motoristy.

Nicméně je to výrazná osobnost a schopná žena. Ekonomka, autorka a spoluautorka několika knih, která navíc kdysi rozjela s bývalým manželem soukromý poradenský byznys, což se jen tak někomu z původně bankovní analytiků nepovedlo. Funkce poslankyně jí ovšem nesedla. Ačkoliv se prezentuje tak, že ví, jak má svět vypadat a jak ho změnit, nakonec v téhle disciplíně hanebně ztroskotala.

Mrzí vás, že Markéta Šichtařová jako poslankyně končí?

Sněmovnu kritizovala jako místo, kde člověk ztrácí čas a nepracuje, jako žvanírnu, a místo toho se na místě věnovala propagaci své vlastní firmy zprostředkující třeba investice do zlata. Sama odmítla pracovat ve sněmovních výborech, odmítla kritiku poslanců vládní koalice, že nepracuje, a nakonec uraženě práskla dveřmi. Jen proto, že návrh zákona o digitální ekonomice byl poslán do dalšího čtení, kde bude bezpochyby změněn a kde do něj chtějí její kolegové SPD zapracovat i její připomínky. Protože prý když proti zákonu hlasovalo kromě ní jen šest poslanců, tak není možné splnit předvolební sliby.

Sněmovna není firma

Ale to se přece stává, že je někdo v demokracii přehlasován. Poslanecká sněmovna není firma řízená Šichtařovou, kde ji musí zaměstnanci poslouchat. Vždyť byla zvolena za stranu Svobodní, kteří mají dohromady v parlamentu dva poslance, a na kandidátce SPD, která jich tam má 15. Ve Sněmovně je přitom 200 poslanců. Doopravdy si myslela, že se budou většinově řídit podle jejích not?

Šichtařová končí ve Sněmovně. Nebudu asistovat u cenzury, říká

Pokud ano, nepochopila, jak pracuje demokracie. Nebo prostě vyhodnotila své angažmá ve Sněmovně jako ztrátu času s tím, že víc si na hodinu vydělá ve svém byznyse. Dohromady už to totiž začínalo být neúnosné i pro vládní politiky.

Ať to je jakkoliv, zradila tím své voliče. Oni jí totiž vyslali do Sněmovny s tím, že má reprezentovat jejich názory. I když jsou třeba v menšině. Jednou se totiž mohou stát většinou. To je ovšem vyloučené, když budou jejich zástupci postupovat jako poslankyně Šichtařová.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.