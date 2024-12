Vzýváme je, ale nové technologie také ubližují. „Zpověď“ překladatele knihy Vzestup a pád lidské mysli

Že prý píšu v jazyku srozumitelném běžnému českému čtenáři, a o to Martinovi jde: aby jeho varování o dopadu moderních technologií na náš mozek a mysl neskončilo mezi odborníky, ale dostalo se „mezi lidi“.

Martin mé schopnosti správně odhadl. Já jsem se dvacet let při vydávání Amerických listů a poté během osmi let psaní mého sloupku „zpověď“ v MFD a občas i jinde vždy cílevědomě snažil předložit svým čtenářům češtinu, která by byla kvalitní, ale svojí náročností jen krůček nad jeho schopnostmi nechat se vnést do tajů tištěného slova.

Dobré ovoce spolupráce s Martinem J. Stránským

Výzva to byla nečekaná, mimořádná. Spolupracovat s Martinem je náročné, on má vždy předem daný nejen cíl, ale ve svých mozkových závitech předem naplánovanou i cestu, jak daného cíle rychle a efektivně dosáhnout.

Dal jsem si jeden den na rozmyšlenou, ovšem jen symbolicky, mé rozhodování bylo snadné. Vycházel jsem totiž z toho, že vše, co mezi námi dvěma v minulosti proběhlo, přineslo dobré ovoce. Například, Martin mně radil, jak zavést kontrolu v baru v krajanské zahradní restauraci v New Yorku, kde jsem já byl prezidentem spolku, majitele této krajanské pevnosti. Později jsem mu tam dal prostor k vystoupení jeho bandu G8 Transglobal při jeho túře po východním pobřeží Ameriky.

Natolik jsme s Martinem souzněli, že když jsem viděl, jak on po přestěhování do Čech obětavě a cílevědomě navazuje na rodinnou tradici služby České republice, daroval jsem mu originální předválečnou Přítomnost, kterou jsem „zdědil“ po paní Gerdě Švehlové, která byla s manželem Frankem vydavatelkou originálních Amerických listů. Tam, kam Přítomnost patří, do její obnovené pražské redakce.

Příště úkol po AI

Vzestup a pád lidské mysli je na trhu. Ve čtvrtek 5. prosince byla v přeplněné Národní kavárně pokřtěna. O knihu je velký zájem. A to je dobře. Vzýváme je, novými technologiemi jsme nadšeni, ale je nutné si také uvědomovat i negativní následky, které s sebou přináší. A o tom Martinova kniha je. O tom, jak vliv mobilů a počítačů, navíc v kombinaci s adiktivním životem v říši sociálních sítí, přetváří mozky a mysl nás všech, především mladé generace, s nenávratnými negativními následky.

Je dobře, že první vydání 5000 (ano, pět tisíc) výtisků bylo bleskově vyprodáno přes internet a už se připravuje dotisk. A já jsem rád, že jsem se toho jako překladatel mohl zúčastnit. Další možnost totiž mít nebudu. Za rok, za dva bude stačit požádat AI o překlad, zadat „pro běžného českého čtenáře“, a než žadatel zívne a odkašle si, dostane zpět hotový, bezchybný překlad.

Autor je publicista a bývalý krajanský činovník v USA