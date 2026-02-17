ODS může s Kubou udělat poslední chybu. Podcenit ho

Hrozba, že tato vycházející hvězda české politiky s sebou dokáže strhnout pár členů poslaneckého klubu ODS, se sice zatím nenaplnila, ale jeho síla může spočívat v několika jiných aspektech a je přímo úměrná momentální slabosti a směřování ODS.
Této straně na lednovém kongresu konečně došlo, že definitivně přišla o své středové příznivce, kteří ve volbách po covidu hlasovali pro změnu. Na kongresu se rozhodla ukázat vlídnou tvář svému pravicovějšímu jádru, které loni v říjnových volbách úspěšněji oslovil dorostenecký mančaft Václava Klause v čele s Petrem Macinkou. Ukázalo se, že ODS sice ráda pracuje s tématem pravicovosti a levicovosti, jenže ve své podstatě je ideologicky úplně prázdná.
Abychom jí ale nekřivdili, historie ukázala, že největší ideologická hodnota, před kterou ODS vždy poklekla, byly hotové peníze. A když loni podlehla volání digitální divočiny a rozhodla se pustit do dobrodružství s bitcoiny, fatálně selhala. Ve vnitřních sporech strany většinou nešlo o reálná politická témata, ale pouze o vyřešení mocenských konfliktů a sporů o mechanismus fungování finančních procesů.
Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal
Pokud na kongresu někteří kandidáti říkali, že ODS je strejcovská, byli optimisté. Tito strejcové už dávno nejsou produkty Václava Klause, ale kmotrovské demokracie éry Mirka Topolánka a kmotrovské diktatury Petra Nečase. Snaha tuto základní mocenskou strukturu překrýt vlídnou tváří naivního profesora z Brna, který ani netušil, jak se ocitl v podivné kampeličce, je už jen podtržením všeho.
Minimálně tři noví místopředsedové ODS jsou přední hráči z kmotrovských časů, a usměvavý předseda, který v té době dělal pouze tiskového mluvčího hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla a později jeho mluvčího na ministerstvu dopravy, asi také nikomu nebude vyvracet, jak tenkrát tato strana fungovala a snad ani nebude tvrdit, že nikdy žádného živého kmotra neviděl.
Cesta k celostátnímu rozmachu
Hodnotnou devizou hejtmana Kuby je, že pochází ze stejné stáje jako Martin Kupka. Málokdo ví o fungování ODS tolik jako on. I když místopředseda ODS Alexandr Vondra říká, že Kuba je jen regionální hráč, nikoho nepřekvapí, že ODS by se měla jeho hnutí bát.
Přijmeme-li tezi, že Kuba je regionální hráč, tak je třeba rovněž konstatovat, že je nejsilnějším politickým hráčem v regionu, který pro ODS výsledkově důležitý byl a v současné době strana vedená Kupkou je v situaci, že si nemůže dovolit ztrátu žádného regionu. A že ODS s hnutím Naše Česko na jihu Čech v letošních komunálních volbách prohraje, je více než jisté.
ODS bude sytě modrá, říká Kupka. Má nové vedení, vrací se exministr Drobil
Kubova strategie založit novou politickou stranu před komunálními volbami mu dává šanci, aby ve vlastním regionu vytvořil silnou bázi, která mu za dva roky pomůže vyhrát pro něj důležité krajské volby. Takové úspěšné tažení by ukázalo, že si může věřit i na celou republiku minimálně s takovým výsledkem, aby se Naše Česko mohlo stát silou, s níž má v parlamentních volbách smysl spolupracovat.
Komunální volby však paradoxně otevírají cestu i k celostátnímu rozmachu. I když ODS se nebude měnit politicky, při sestavování kandidátek jistě dojde ke generačnímu konfliktu. Mladí pokrokoví členové strany, kteří pod košilí nosí tričko s portrétem Jana Lipavského, si budou chtít sáhnout na nejnižší post na radnicích a odstartovat politickou kariéru. To znamená, že z kandidátky budou muset ven ti, kteří ve vedení měst a obcí už 15-20 let působí.
Pokud tento plán mladým členům ODS vyjde, ti staří pronesou svoje poslední řeči o nevděku a do nejbližší hospody svolají schůzku těch straníků, kteří po generační výměně nevolají. Není vyloučeno, že přemluví například dobrovolné hasiče, aby do komunálních voleb postavili společnou kandidátku, ale jisté je, že mnoho z nich vytočí číslo do Českých Budějovic. A tak i v severním Slezsku klidně může vzniknout kandidátka hnutí Naše Česko a možná, že lokálně mladou a progresivní ODS sice neporazí, ale rozhodně jí sebere část voličů, protože ti staří na těch radnicích za těch dvacet let pro někoho něco přece jen udělali.
Modří ptáci v rozletu? Možná teprve pod logem hnutí Martina Kuby
Tento efekt může být pro ODS nejvíce bolestivý, protože Kuba si nejde pro sympatizanty ODS, ale pro jádrové voliče této strany. A ztráta tvrdého jádra je poslední, co si ODS může dovolit.
Zajímavá politická síla
A co se týká senátních voleb, Kuba je na tom možná ještě lépe. Pokud se vyskytne osobnost, která by stála o jeho podporu, Kuba se opravdu nebude muset ptát místních organizací (žádné nebudou) na jejich názor, ani zhodnocovat stranické zásluhy kandidáta na senátora.
Jestli Kuba potvrdí svou dominanci v jižních Čechách a podaří-li se mu během dvou let regionálně rozrůst, Naše Česko se stane před parlamentními volbami v roce 2029 zajímavou politickou silou. A pokud vytvoří alianci třeba s Motoristy, ODS bude mít opravdu vážný problém.