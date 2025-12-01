Bude se opakovat historie? Martin Kuba netouží následovat Paroubka či Zemana

Sama ODS čelila v minulosti už několika odstředivým tendencím, jakou minulý týden ohlásil její jihočeský hejtman Martin Kuba. Největším exodem bylo odtržení Unie svobody v roce 1998, nadějně zprvu vypadalo i založení Trikolory bezmála o dvacet let později. Ale kde je dnes jejich kapitánům konec (tedy pomineme-li trochu trpnou roli Zuzany Majerové v poslaneckém klubu SPD)? A podobné byly pokusy i na opačné straně barikády – kdo si dnes vzpomene na projekty SPO Zemanovci, LEV 21 či Změna 2020 Miloše Zemana, Jiřího Paroubka a Jiřího Zimoly?
Velká partaj je něco jako nemotorný křižník na moři. Změnit její kurz, jak se o to snažil Kuba v ODS, netrvá měsíce, ale roky. Zato ji hned tak něco nepotopí, jak si ověřila ODS v časech své sponzorské aféry i kauzy Nagyová. Nebo lidovci, když vypadli ze Sněmovny, ale na rozdíl od mnoha jiných se dokázali vrátit. A ostatně kolik dalších šancí odvrátit svůj konec už dostala sociální demokracie?
Pro ODS je Kubův odchod nepříjemná rána. Populární hejtman byl v posledních letech jejím zdaleka nejúspěšnějším politikem, volby v kraji vyhrál naposledy ziskem 48 procent! A hlasitým bouchnutím dveřmi pro mnohé nasvítil, jak těžko je dnes ODS jako někdejší pravice reformovatelná.
Když ji reprezentují lidé jako Martin Kupka, Eva Decroix, Miloš Vystrčil, Jan Lipavský či Martin Baxa, kteří s původním étosem ODS nemají společného snad nic. Nehledě na to, že partaj bude muset asi úplně od základu postavit novou jihočeskou organizaci, kterou si Kuba odvádí k sobě.
Modří ptáci v rozletu? Možná teprve pod logem hnutí Martina Kuby
Kubu ale čeká bitva složitější. Postavit celorepublikovou partaj je řehole a uspět s ní je úplně jiná liga než regionálně bodovat ve „svých“ jižních Čechách. Jen na svůj obličej to neurve, potřebuje výrazné persony, možná i překvapivé, typu Miroslava Kalouska. Přitom loví v podobných vodách jako Macinkovi Motoristé. A jeho konec v ODS evidentně nestrhne lavinu odchodů napříč republikou – přece jen: opustíš-li mne...