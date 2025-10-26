Kupkovy naděje, Konečná při síle a propíraný Turek. Toť povolební osudy

Ve volbách nejvíce ostrouhala ODS, která získala 27 poslanců. To je o sedm poslanců méně než v předchozím volebním období, kdy v klubu modrého ptáka ODS kandidující v koalici Spolu zasedlo 34 zákonodárců. Slavit mohou naopak lidovci a TOP 09. Byť se dlouhodobě pohybují pod hranicí pěti procent vstupu do sněmovny, KDU-ČSL má teď poslanců 16, TOP 09 jich získala devět.
Po dvanácti letech se po éře progresivního aktivismu vedení Markéty Pekarové Adamové vrací pragmatický Jiří Pospíšil, který byl dosavadnímu vedení nemilý. Vzhledem k proměnám nálad ve společnosti by bylo logické rozhodnutí Pospíšila jít do čela TOP 09, stranu konsolidovat, udělat z ní jiný než pražský klub a vyvázat ji z koalice Spolu.
Právě koalice Spolu je podle lidovce a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky minulostí, jak řekl v podcastu Chuť moci. Lidovci s velkým poslaneckým klubem jsou na nejlepší cestě jít nahoru.
Výřečný fešák s ambicí
Jiná je situace ve zmíněné ODS. Europoslanec Alexandr Vondra v debatě na CNN Prima News si liboval, jak je znovu v modré, která je prý zpátky. Ministr dopravy Martin Kupka, výřečný to fešák, už oznámil, že by rád do čela ODS, která podle něj potřebuje být opět konzervativní pravicová strana řešící praktické problémy lidí. Výsledky voleb ukázaly, že tomu tak nepochybně je, Kupka situaci vyhodnotil správně, protože v zemi strádající děravým rozpočtem, rozšiřující se chudobou, neustálým zdražováním už mnohokrát zdraženého a chybějícími penězi téměř na vše (dopravou a bydlením počínaje, zdravotnictvím a školstvím konče) se z vítězství těší ti, kteří upřednostnili domácí témata, především hnutí ANO.
Martin Kupka vypadá dobře, mluví dobře, jeho nevýhoda ale je, že je příliš spojen s érou Petra Fialy. A ačkoliv má potenciál, od slov je mnohdy daleko k činům. Kupkův potenciál je minimálně stejný jako v případě další dobré volby – Jana Skopečka. A enormně vyšší než i největšího vtipu voleb – expiráta Jana Lipavského, který na kroužky za ODS v Praze vyhrál. Jan Skopeček, kvůli svému ortodoxnímu pojetí „staré“ ODS dosavadnímu vedení nemilý, má ale výhodu právě v tom, že ho Fiala a spol. odstavovali na druhou kolej, jak a kdy jen mohli.
Povolební osud Kupky tedy vypadá poměrně dobře, na rozdíl od Petra Fialy, který končí ve vedení vlády i strany, a Zbyňka Stanjury, kterému voliči důvěru nedali. Končí jak na ministerstvu financí, tak v Poslanecké sněmovně.
Maláčová má problém
Hnutí Stačilo!, sdružující hlavně KSČM, Socdem a další menší strany, se do Poslanecké sněmovny nedostalo. Zčásti to bylo nepoužitelnými kandidáty v živých debatách, zčásti za to mohou sociální demokraté. Pokud by se přidali podle sjezdového slibu Jany Maláčové už v zimě, vše by si lépe sedlo. Hlavně ale kdo kdy viděl, aby část strany dělala vše pro to, aby lidé druhou část nevolili, protože se „nesvatě“ spojila s jinou levicí. To nemohli do voleb vydržet?
Buď, jak buď, Jana Maláčová má problém velký. A s ní i Sociální demokracie jako celek. Navržené krizové řízení matadora a intelektuálního giganta (bez sarkasmu a ironie) Vladimíra Špidly společně s dalším členem strany, veřejnosti neznámým Petrem Pavlíkem, dává znát, že budoucnost je neradostná. Hlavně že ti, kteří podrazili nohy Maláčové a Zaorálkovi, se mohou teď plácat po ramenou, jací jsou super praví levičáci, akorát s dluhy, mimo sněmovnu a příspěvkem státu za volby směřujícím do Stačilo!
Tím se dostáváme k dalšímu osudu. Kateřina Konečná do Poslanecké sněmovny neusedla. Platí na ni, co řekl sám o sobě Daniel Sterzik, který je prý rád, že to nedopadlo, protože mohl být na místě Filipa Turka. Konečná v debatě europoslanců na CNN Prima News ukázala a dokázala, že je stále v plné síle a glosovala, že se nijak výsledkem netrápí, protože cílem byl podle ní konec Fialovy vlády, což se podařilo.
Jelikož debatovala svižně, evidentně o ní ještě uslyšíme. Otázka je, jestli zůstane v čele KSČM, kde jí soudruzi odpověděli, že ji chtějí, když dala funkci k dispozici, nebo bude budovat jiný levicový projekt či vylepší Stačilo! coby levicovou sílu, nikoliv vyhraněně komunistickou či sociálně demokratickou. Každopádně je na tom lépe než Filip Turek. Zůstala europoslankyní, Stačilo! má zdroje za volby, a 4,35 je lepší než 5,01.
Návrat triumvirátu
Filip Turek, to je jiný příběh. Z krásného platu europoslance na zhruba čtvrtinu, propírán všude a všemi, pozice ve vládě nejistá. Možná mu stačilo jen neříkat předem veřejně, že chce na ministerstvo zahraničí, možná si měl dávat větší pozor, možná je obětí lži a možná je vinen nevkusem, vším, těžko říct. Každopádně jakkoliv talentovaný v komunikaci s veřejností může být, jakkoliv existuje presumpce neviny, osud Filipa Turka je nejvíce ve hvězdách. Pokud za ním budou Motoristé sobě stát při vědomí, jak moc jim pomohl ke zvolení, vše ustojí. Pokud se sám rozhodne, že už toho má dost, má na to právo. Stejně, jako má právo zabojovat a hájit se.
Každopádně než se vyšetří všechna trestní oznámení, než se dozvíme, co pravda je a co není, kolo politických dějin se otočí dále. Zástupci hnutí ANO a SPD (včetně PRO, Svobodných, Trikolory) jasně řekli, že to je věc Motoristů a Filipa Turka a krvácet za cizí problémy nehodlají.
Povolební dění nám skýtá mnohá poučení pro nynějšek i budoucnost. Mimochodem, je zde kouzlo už viděného. Stejně jako i v zahraničí vynesla bývalé předsedy vlády a vládní strany zpět do politiky neschopnost jejich nástupců, bylo tomu tak i u nás, kde Fialova vláda prohospodařila špatným hospodařením, kádrováním voličů a porušováním svých slibů důvěru.
V konečném důsledku rozvinula červený koberec pro návrat triumvirátu Andrej Babiš, Alena Schillerová a Karel Havlíček. Bez ubohého výkonu pětikoalice (včetně Pirátů) by se do sněmovny a jednání o nové vládě nepodívali ani Motoristé sobě, ani SPD spojené s PRO, Trikolorou a Svobodnými.