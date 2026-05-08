Členové ODS mizí ke Kubovi. Buduje Kupka „catch nobody party“, nebo neví, jak se chovat?

Nechme nyní stranou otázku, zda zběhové (nejen z Berouna) jsou, či nejsou pro Martina Kubu přínosem, a zda jen neutíkají před tím, co si ve straně sami „navařili“. Také pro tento případ nezkoumejme, zda je volič bude vnímat jako zrádce, kteří konjunkturálně opustili tradiční stranu a jdou tam, kde čekají tlustěji namazaný krajíc.
Bavíme se o komunálních volbách, v nichž velká morální dilemata blednou před otázkami ryze praktickými, například, jak rozšiřovat kapacitu školek, či kde sehnat dostupná lůžka pro seniory. V komunálních volbách se volí, rozhodně v menších sídlech, „na ksicht“, tedy s osobní znalostí kandidátů. Situace se z pražských redakcí obtížně posuzuje.
Spíš odhánění než zastavení
Zdá se však, že si s odchody neví rady ani vedení ODS. Předseda Martin Kupka udělal vyloženě chybu, když zběhnutí dlouholetých členů strany komentoval slovy: „Nejásám nad tím... S ohledem na to, že nám přibývají noví členové a otevřeli jsme se také nově podporovatelům, oslabení se nebojím. Vysvětlení nedostatkem pravicovosti je při odchodu k Martinu Kubovi směšné.“
Tohle by mu žádný expert na komunikaci neschválil, protože to vyznívá velmi arogantně a de facto vyzývá všechny ostatní nespokojence, aby neváhali a stranu opustili. Daleko racionálnější se jeví reakce místopředsedy ODS Martina Červíčka, který vyjádřil lítost nad každým odcházejícím členem, zejména v souvislosti s tím, že ti lidé mají za sebou výsledky a též předpoklady pro další politickou práci.
Jan Skopeček coby šéf „modrých“ ve středních Čechách vyjádřil víru v to, že projekt Martina Kuby skončí jako všechny ostatní odtrženecké pokusy, Unií svobody počínaje a Trikolórou konče. Zkrátka, kdo odpadne od ODS, končí na smetišti dějin. Tohle sebevědomé vidění světa by se dalo pochopit, kdyby strana měla přes 20, nebo spíš 25 procent v průzkumech preferencí a byla jasným lídrem opozice. Jenže občanské demokraty už v preferencích dohnali i totálně beznázoroví Starostové.
Vypadá to, jako by stranické vedení nechtělo odchody zastavit, ale naopak všechny odhánět. Odcházejícím vzkazuje, nikdy jsme vás neměli rádi, pracovali jste špatně a bez vás nám bude lépe. O příchozí s extravagantními názory nestojí. Což o to, mohou tomu i věřit, ale neměli by to takhle okatě dávat najevo.
Plnění naplánovaného programu
Pro ostatní straníky i veřejnost by bylo daleko sympatičtější, kdyby předseda Kupka vyhlásil: Milí spolustraníci, prosím neodcházejte. Kdo má pocit, že se v ODS nesmí ozvat, nechť se obrátí klidně na mě, jsem připraven diskutovat s každým. Ano, je to svým způsobem velmi nevděčný závazek, protože předseda by se až do podzimních voleb musel zabývat stranickými spory v regionech. Ale nepochybně by to přinejmenším zmírnilo, když ne úplně zastavilo, odchody zkušených stranických reprezentantů. A rozhodně by to umlčelo ty, kteří říkají, že v ODS se odlišný názor netoleruje.
Jenže předseda strany má svůj naplánovaný program a názvem „Kupka jede“ objíždí různá místa republiky a debatuje s veřejností. To samo o sobě není nic špatného, ale když se vám tak trochu sype strana, která není v nejlepší formě, nebudete jezdit na „besedy s traktoristy“.
Člověk si říká, jak se asi v této situaci zachová Petr Fiala, který se v okamžiku, kdy přestal být předsedou, probudil a začal hýřit aktivitou na sociálních sítích. Zkusí svému následovníkovi pomoci, protože musí cítit, že situace ve straně je též výsledkem jeho činnosti, nebo se bude dál věnovat své narcistní sebeprezentaci? Fialova reakce bude pro veřejnost indikátorem, nakolik mu záleží na ODS.
Ta má jako každá strana v opozici hlavní úkol konsolidovat se a vymýšlet, jak porazí nynější vládu. Toho by pomocí rozkladu komunálních kandidátek nedosáhl ani politický génius, natož Martin Kupka. Navíc uraženým pliváním po odcházejících modří odrazují i tu hrstku lidí, kteří jsou ochotní do politiky vstoupit.