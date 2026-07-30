Což o to, samotný výběr Radomíra Lašáka otazníky vyvolává, ne, že ne. Lašák „proslul“ především coby šéf Českých aerolinií v letech 2006 až 2009. Za jeho působení se rozprodával majetek firmy, která byla ve stále větší ztrátě, dodnes je připomínán coby jeden ze symbolů jejího úpadku, který vedl až k zániku firmy.
Ostatně sám Andrej Babiš už coby ministr financí v roce 2014 kromě jiného na jeho adresu říkal: „Přišel pan Lašák, který kupoval letadla, údajně o sedm milionů dražší, než byla tržní cena. Pokud má dnes někdo starosti o ČSA, měli bychom se vrátit do doby těchto manažerů.“ Dnes ten samý Babiš Lašáka vybral, aby ho posadil do čela Letiště Praha. Ačkoli proti manažerovi, který kromě jiného prošel i Komerční bankou, představenstvem ČEZ či auditorskou a poradenskou společností Grant Thornton, protestují i tamní odboráři.
Ale opravdu je výměna jednoho manažera za druhého loupeží století? Skutečně to stojí za x tiskových konferencí, na které si Kupka nechal vyrobit speciální triko s nápisem „Máme v srdci Letiště Praha. Stop druhému ČSA!“? Takové zapálení a aktivitu u jakéhokoli politického problému za poslední měsíce (snad až na opakovaně zdůrazňovanou podporu prezidenta Petra Pavla proti vládě) Kupka snad ještě neprojevil.
Přičemž aniž by chtěl kdokoli Letiště Praha a to, kdo bude v jeho čele, bagatelizovat, je to pro širší veřejnost většinově dost neuchopitelné téma. A to i v Praze, natož za jejími hranicemi. Zkuste si představit, že přijdete do libovolné hospody a tam se štamgasti vášnivě dohadují: „Už jsi slyšel o tý loupeži století?“ – „Ty myslíš to letiště, jak tam teď Babiš dává toho novýho šéfa, co? No, to je zvěrstvo! Doufám, že už to má v merku Miki Minář a Milionáři, proti tomu se na Letné sejde aspoň 400 tisíc lidí.“ Že jste nikdy nic podobného neslyšeli? Zvláštní, že?
O tom, proč právě do tohoto tématu předseda Kupka investuje tolik politického kapitálu, se přitom dohadují i členové ODS. Někteří poukazují na smlouvy, které tam byly uzavřeny za minulé vlády Petra Fialy, kdy se vládní vliv na Letiště Praha dělil mezi ministerstvo financí pod vedením Zbyňka Stanjury a resort dopravy řízený právě Martinem Kupkou.
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Kupka tepe vládu kvůli plánům s letištěm. Loupež století, fiasko, kritizuje
Tyto spekulace čile podporují i představitelé dnešního kabinetu v čele s ministryní financí Alenou Schillerovou. „Od nového šéfa očekávám, že se důkladně podívá také na poradenskou smlouvu na projektový management za astronomických 777 milionů korun bez DPH, která byla uzavřena před mým nástupem těsně poté, co ODS prohrála říjnové volby, stejně jako na připravovaný nákup mediálního prostoru za skoro 100 milionů korun,“ uvedla Schillerová s tím, že nezvyklá politizace může souviset i s lukrativními veřejnými zakázkami.
Další představitelé ODS pak vidí věc jednodušeji. „Kupka je pod tlakem. Preference jsou nízké, v průzkumech nás přeskakuje STAN a on je kritizován, že je málo viditelný. Tak chce třeba ukázat, že umí být razantní a zakousnout se do problému. Třeba i s vytištěním těch trik,“ soudí jeden ze členů výkonné rady ODS. Ať už tak, či onak, výběr zrovna tématu nového šéfa Letiště Praha je i v tomto smyslu tak nějak „kupkovský“.