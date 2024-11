ČEKSTAJL: Kam až může kšiltovka? Místopředseda Pirátů chce „zamakat“ v čepici skateboardistů

Proč pirát Martin Šmída dává přednost černému tričku a kšiltovce před oblekem a kravatou, je zcela nasnadě. Bývalý krajský radní z Olomouckého kraje, ale i vedoucí kompostárny, v minulosti organizoval punk-rockový festival a sportovně-kulturní akci Kytary in Majetin.

Dnes 39 letý politik působí také jako zpěvák a textař v punkové kapele, zároveň je hercem i režisérem ochotnického divadla. Fakt, že právě Šmída nosí kšiltovku s černým logem americké značky DC Shoes, dobře známé mezi skateboardisty, snowboardisty a fanoušky adrenalinových sportů, proto nijak nepřekvapí. Přesto - hodí se kšiltovka do politiky?

Z hřiště až na pódium

Udělejme si exkurzi do roku 1849, kdy američtí hráči baseballu začali nosit slaměné čepice s kšiltem, který jim umožňoval vidět lépe na letící míčky i v ostrém slunečním světle. Střih kšiltovky, jak ji známe dnes, se ale zrodil až v roce 1947. Mimo sportovní hřiště a jakékoli disciplíny se tato čepice rozšířila v 80. letech, kdy ji kromě rapperů nosil třeba herec Tom Selleck v krimi seriálu Magnum P.I. nebo David Hasselhoff alias Knight Rider coby moderní rytíř v inteligentním automobilu.

Cestu do politických sfér kšiltovce prošlapal třeba americký prezident Bill Clinton, který ji často nosil jako náruživý sportovec, běžec a golfista. Ve volném čase se kšiltem chránil i Barack Obama, který kšiltovku v roce 2008 využil coby volební merch s heslem Yes We Can.

Roku 2016 ho následoval Donald Trump s již ikonickou rudou čepicí Make America Great Again, zkráceně MAGA. Kšiltovka se tak ze sportovního a praktického doplňku proměnila v politický symbol vyjadřující světonázor svého nositele.

Proč dospělí muží nosí kšiltovky k obleku

Čepice s kšiltem naposledy rozvířila vody módních rubrik před třemi lety, když si v ní vyšli muzikanti Chance the Rapper a Frank Ocean na Met Gala, módní událost roku. Atmosféra ve společnosti se uvolňuje a zřejmě se s tím musíme jen smířit, stejně jako s teniskami a legínami, které si už prodraly cestu do kanceláří i na červený koberec.

Global style director pánského magazínu GQ, Noah Johnson, dokonce kšiltovku přirovnává k dámské kabelce – díky ní se prý lze kreativně projevit, ukázat svou individualitu i status. A tak právě nyní je skvělé podhoubí pro pokrývky s kšiltem všeho druhu – ať už věříte heslu MAGA, nebo patříte k fanouškům New York Yankees či Chicago Bulls, a nosit je můžete, aniž byste skutečně věděli, v jakém sportu tyto týmy vyhrávají.

Kšiltovka bourá etiketu

Oblíbenost kšiltovek stoupá, etiketa jejich nošení upadá. Ta tam jsou časy, kdy muž sejmul čepici, když vstoupil do restaurace. Ani osobní setkání s krátkým smalltalkem není pro pány důvod, proč kšilt sejmout. A jak ukazuje Pirát Martin Šmída, kšiltovky už se nesundavají ani na mimořádných zasedáních. I tam je sice kšiltovka s politickým heslem běžná, ovšem s logem módní značky zcela neobvyklá.

„Negativních nálad už bylo dost. Nejsme tady totiž kvůli sobě. Jsme tu pro lidi tam venku. Pro lidi, kteří doufají, že existuje a bude existovat síla na naší politické scéně, která bude hájit jejich zájmy, která jim dá vidinu lepší budoucnosti. A my teď musíme zamakat,“ pronesl Šmída, jehož poslední větu by Piráti měli zvážit jako slogan na kšiltovku a reklamní merch své strany.