MARTÍNKOVÁ: Otázky klimatu musí být absolutní prioritou. Čas na změnu se rychle krátí

Nad zprávou IPCC si můžeme asi naposledy ještě krátce oddychnout. Stále totiž máme naději. I nová zpráva IPCC počítá s možností udržet globální oteplení ke konci tohoto století na kritické úrovni 1,5 stupně Celsia. Při vyšších teplotách významně poroste i riziko překračování bodů zvratu – skokových změn, které budou klimatickou krizi rychle prohlubovat a bude velmi obtížné nebo přímo nemožné vrátit se do původního stavu. Například okyselování oceánů už je v tuto chvíli nevratné v horizontu příštích tisíciletí. Bez ohledu na to, co uděláme, se bude podle všech scénářů nadále zvyšovat i hladina oceánů. Záleží pouze o kolik a jak rychle.