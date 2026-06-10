Greta tleská. Teroristická ikona málem dostala sochu v srdci Londýna

Tento známý a politicky dodnes velice vlivný zločinec byl vůdcem první a druhé intifády (ozbrojených konfliktů mezi Izraelem a palestinskými Araby v letech 1987 až 1993 a 2000 až 2005) a nyní si v izraelském vězení odpykává pět doživotních trestů za vraždu nevinných lidí.
Akci, kterou policisté na poslední chvíli zastavili, nadšeně podporovaly nejen někdejší klimatická aktivistka Greta Thunbergová, ale i různé globální celebrity a hollywoodské hvězdy jako například americký herec Mark Ruffalo či Liam Cunningham z Irska. „Marwán dostane důstojné místo mezi dalšími bojovníky za lidská práva,“ napsala třiadvacetiletá pokroková Švédka na Instagramu.
A kde se nachází to důstojné místo? Je třeba uznat, že progresivisté mají cit pro detail, proto teroristovu sochu chtěli vztyčit na Parliament Square. Toto i turisty hojně navštěvované náměstí patří mezi nejvýznamnější prostranství v centru hlavního města Velké Británie, leží přímo u Westminsterského paláce (sídla parlamentu) a věže Big Ben.
Na náměstí, které je oblíbeným místem různých demonstrací, byly v minulosti postaveny sochy světových osobností jako například Oliver Cromwell, Winston Churchill, Mahátma Ghándí či Nelson Mandela.
Výrobu a postavení zhruba třímetrové sochy Barghútího podle izraelského zpravodajského serveru i24News organizovali aktivisté globální kampaně „Free Marwan Now“ (Svobodu Marwánovi hned).
Aktivistům se podařilo den před plánovaným vztyčením sochy na náměstí (hned vedle Nelsona Mandely) položit asi tři krát tři metry velký a asi metr vysoký mramorový podstavec, na němž velkými písmeny bylo vyryto jméno teroristy, aniž by si úřady stavebního ruchu všimly. Postavení pomníku už však nešlo tak lehce, policie tento pokus zhatila.
Populární i za mřížemi
Izraelské úřady nazvaly Barghútího teroristou a obvinily ho z organizace mnoha atentátů, včetně sebevražedných bombových útoků proti civilním i vojenským cílům. Izraelská armáda jej zatkla v roce 2002 asi deset kilometrů od Jeruzaléma v palestinském městě Ramalláh na Západním břehu Jordánu. O dva roky později byl odsouzen k pěti doživotním trestům..
Byl například vůdcem palestinské teroristické organizace Brigády mučedníků al-Aksá, která vznikla na začátku druhé intifády v roce 2000 a provedla mnoho sebevražedných atentátů i proti civilistům. Tuto skupinu oficiálně zařadily na seznam teroristických organizací nejen USA, ale i Evropská unie. Barghútí během procesu přesto trval na tom, že soud je nelegitimní.
Terorista si svoji popularitu mezi Palestinci, ale i v řadách progresivní globální elity, kupodivu udržel i z vězení. Má značný politický vliv i ve Fatahu (arabský výraz pro dobytí či vítězství), což je hlavní palestinská politická strana, která s menšími či většími úspěchy kontroluje Palestinskou autonomii na Západním břehu Jordánu (v Judsku a Samaří). Barghútí před léty vyzval k třetí intifádě proti Izraeli.
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Organizátoři iniciativy „Free Marwan Now“ z nějakého důvodu také tvrdí, že Barghútí je nevinný a označují ho za symbol bojovníka za občanská práva pro budoucí léta. Objevila se dokonce spekulace, že by mohl nahradit ve funkci devadesátiletého šéfa Fatahu Mahmúda Abbáse a stát se sjednocujícím lídrem Palestinců.
Kampaň západních pokrokářů vyloženě srovnává Barghútího s jihoafrickým bojovníkem proti apartheidu a pozdějším prezidentem Nelsonem Mandelou (1918-2013). Hlavním argumentem je, že Mandela byl nejdříve taky označován za teroristu a až později získal mezinárodní uznání.