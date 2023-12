Když jde o život. Všechny jinak oprávněné starosti o planetu či společnost vedle hrozby smrti blednou

Ale plyne z dosavadních poznatků něco, co vypovídá o čemsi širším a obecnějším?

Dost lidí má pocit, že násilí, zabíjení, útoky či přepady se šíří celým světem. I když scházejí příčinné souvislosti, i když nelze spojovat invazi na Ukrajinu, válku v Gaze, útoky jemenských povstalců proti lodím, násilí vůči sekulárním učitelům ve Francii, muslimy hájící v Evropě Hamás a podobné věci se střelbou v Praze, někteří v tom závan společné atmosféry cítí.

Jako bychom viděli jevy známé z kvantové fyziky: dvě částice mohou navzájem ovlivňovat své chování, aniž je mezi nimi jakákoliv kauzální vazba. Připomeňme, že v listopadu 1989, když se u nás hroutil komunismus, v Jižní Africe se hroutil systém apartheidu (odděleného vývoje ras), aniž by tam byla jakákoliv příčinná souvislost. Hrála v tom roli nějaká „atmosféra doby“? Nějaká „historická vlna“?

To samozřejmě nelze dokázat. Ale jak říká na iDNES psycholog Jiří Brančík, napjatá společenská situace v hodně zemích souvisí s „jakousi civilizační zátěží“. Společnost je zranitelnější a citlivěji reagující jedinci se mohou projevit i takto. Z toho nelze dělat žádné závěry, ale je užitečné o tom uvažovat. Užitečné pro společenské vědce, politiky, policisty, duchovní i mnohé další, prostě pro nás všechny.

Například. Zdá se vám, že vánočních či svátečních útoků přibývá? Může to tak působit. Ještě je v paměti útok nákladním autem – v žoldu džihádistů – na vánoční trh v Berlíně 19. prosince 2016. Pro nás zajímavý tím, že mezi 12 zabitými byla i občanka Česka. Stala se první českou obětí teroru v EU a celkem třetí českou obětí mezinárodního terorismu – po útocích v Egyptě (2005) a Pákistánu (2008). Hamás zaútočil na Izrael 7. října, v závěru vysokých židovských svátků (na Simchat Tóra).

Jenže nahlédneme-li do faktografických a statistických přehledů, tyto zdánlivě jasné kauzality se vytrácejí.

Levičák? Pravičák? Šílenec

To, co se stalo ve čtvrtek, je samozřejmě tragédie pro rodiny obětí, školu, Prahu i Česko. Je to důvod k zamyšlení, ale není to hrozba terorismu coby širší společenské patologie. To je důležité. Zažili jsme velmi tragický den, tragédii, jež dlouhodobě ovlivní pozůstalé a blízké obětí, ale zjištění, že pachatelem byl „jen“ šílený střelec, a ne organizovaný terorista, působí jaksi úlevně.

Na webu se objevily zmínky o aktu teroru. Podle původní definice (teror = hrůza) právem. Počet obětí je nejen rekordní na české poměry, ale zařadil by se na horní příčky i v americkém žebříčku, a to je co říct. Nicméně zaostává za 18 mrtvými po školní střelbě na Krymu ze 17. října 2018. Ano, na Krymu již okupovaném, anektovaném a kontrolovaném Ruskem. Z čehož vidíme, že tuto patologii nelze přičítat jen Spojeným státům. Vždyť dva výrazné případy (2002 a 2009, 16 a 15 mrtvých) se staly i v Německu.

Dnešní definice teroru se ale opírá o násilné šíření nějaké ideologie a o to zde nešlo. Střelec neměl ideový cíl, nezanechal manifest jako Anders Breivik v Norsku či Brenton Tarrant na Novém Zélandu. Nereprezentoval patologii, jež hrozí šířením. Proti tomu lze jistě namítnout, že v Norsku ani na Novém Zélandu žádnou reprízu neměli, ale v USA, zemi neideologických šílených střelců, mají reprízy pořád. Na to lze zase říci, že společensky vzato nejsme v USA, zemi fetišizující kulturu zbraní.

Shrňme to. Je asi lepší žít v zemi se statisticky nepatrným rizikem takové tragédie než v zemi jako Severní Korea, kde je vše natolik pod kontrolou, že školní střelby sice neznají, zato mají jiné, pro nás zcela nepřijatelné minusy.

Další plus spočívá v tom, že „šílený střelec“ se vymyká ideologickému hodnocení. Ukazuje to Německo. Když v říjnu 2019 zaútočil pravicový extremista Stephan Balliet na synagogu v Halle a pak zabil dva náhodné lidi na ulici, progresivisté z toho měli svátek a odsuzovali zrůdnou ideologii. Když totéž ve větším měřítku dělají islamisté, od progresivistů zaznívá „ohlušující ticho“, jak napsal publicista Sascha Lobo.

Je docela úlevné, že po střelbě na FF UK jsme ušetřeni kádrování, zda pachatel byl pravičák, nebo levičák. Zda máme jeho ideologii rituálně odsuzovat, nebo s porozuměním relativizovat.

Těsně po tragédiích tohoto typu se říká, že už nic nebude jako před ní. Ale časem se věci vrátí do normálu. Jestli si můžeme něco přebrat z prvního dojmu, pak možná toto.

Ukázalo se, jakou hodnotou je lidský život. Že v jistých situacích nejde o planetu, o konec světa, o to, zda jsou naše dekarbonizační plány dost ambiciózní, naše školy dost inkluzivní, naše uspořádání dost udržitelné, zda to vše odpovídá ratingu ESG, zda dostatečně bojujeme proti dezinformacím, ale jde o život.