Mathias Rust 28. května 1987 a David Píchal 12. srpna 2026 na Rudém náměstí: malé velké chvíle dějin

Jenže občas se stane, že Rusům k tomuhle symbolickému srdci přidá nějaký cizák další symbol, o který ovšem Rusové vůbec nestojí, a vidí ho jako znectění. Nejslavnějším takovým „znectěním“ je využití Rudého náměstí jako přistávací plochy – 28. května 1987 tu dosedl západoněmecký amatérský pilot Mathias Rust s letadlem Cessna Skyhawk.
Bylo mu osmnáct, než odstartoval z Helsinek, měl nalétáno jen 50 hodin a během dalších šesti hodin se mu podařilo proletět devět set kilometrů sovětským vzdušným prostorem, přísně střeženým stovkami nadzvukových stíhaček s raketami, tehdy největší armády světa. Až když v klidu roloval k chrámu Vasilije Blaženého, dorazila KGB, letadlo zkonfiskovala a jeho zatkla.
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Rust sám sebe označil za „posla míru“ ve studené válce mezi Východem a Západem, dokonce před letem o tom napsal dopis Gorbačovovi. Historici později konstatovali, že tenhle v podstatě romantický kousek zásadním způsobem uspíšil rozpad sovětského systému.
Každopádně to byl mocný symbol a podle mého skromného názoru ke konci studené války přispěl víc, než všechny mírové pochody západních protijaderných aktivistů včetně ženského mírového táboru u základny RAF v Greenham Commons. Snad jim to někdy došlo.
A teď tu máme český příběh. Cestovatel, trochu recesista a trochu dobrodruh David Píchal (známý též pod přezdívkou Jebal) dorazil 12. srpna na kole Ukrajina na Rudé náměstí, natočil tu na mobil krátké video, ve kterém jadrně řekl, co si myslí o Putinovi a statečné obraně jím napadené Ukrajiny a zvolal tradiční pozdrav ukrajinských bojovníků: „Sláva Ukrajině!“
Nám pamětníkům, kteří víme, jak je kolo Ukrajina těžké (rčení „chceš-li poznat, co je dřina, kup si kolo Ukrajina“ nebyl vůbec bonmot), ale taky nezdolné, bylo hned jasné, že to zvolání zčásti platilo i samotnému bicyklu. David Píchal v jeho sedle strávil během 1473 kilometrů dlouhé cesty z estonské Narvy do Moskvy osm dnů.
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Po Rudém náměstí zašel Píchal ještě k hrobu Alexeje Navalného a zamířil zase na kole domů. Dojel jen do Kursku, protože by to do skončení platnosti víza nestihl na hranice. Takže jeho Ukrajina, stejně jako Rustova Cessna, zůstala v Rusku.
Jistě, tahle cesta nepohne dějinami, stejně jako Rustovo přistání, ale jako symbol je hodně důležitá, zejména právě teď, kdy ruské útoky zabíjejí víc a víc civilistů. Nahlas řekl, kdo je agresor, a že Putin je vrah, který musí být zastaven. Proti válce se postavil mnohonásobně silněji než všichni ukřičení čeští chcimírové včetně „flastence“ Okamury a komunistky Konečné. Těm to ovšem nedojde nikdy.
I dějiny mají své malé velké chvíle.