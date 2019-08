MATOCHA: Facebook a další technologičtií obři v ohrožení

PRAHA Americké ministerstvo spravedlnosti minulý týden oznámilo, že zahajuje vyšetřování velkých technologických společností, zda neporušují antimonoplní zákony a nezneužívají svého postavení na trhu. V oficiálním prohlášení uvedlo, že bude zkoumat, „jak dosáhly rozhodující online platformy svého postavení na trhu, jestli se nedopouštějí nedovolených praktik omezujících konkurenci, zda nepotlačují inovace a jestli nepoškozují své zákazníky“.

Šetření se podle agentury Reuters týká společností Facebook, Google, Amazon a Apple. Ani jeden z těchto technologických gigantů nechtěl oznámení ministerstva spravedlnosti komentovat a všem vzápětí poklesla hodnota akcií.

Současně s oznámením ministerstva spravedlnosti o zahájení antitrustového řízení proti Bich Tech společnostem bylo zveřejněno, že americká Federální komise pro obchod, která má na starosti i ochranu zákazníků, udělila rekordní pokutu ve výši pěti miliard dolarů společnosti Facebook. Za to, že neochránil soukromá data svých uživatelů. Facebook přiznal neoprávněná nakládání s daty svých klientů a se zaplacením pokuty souhlasil.

A do třetice: republikánský senátor Josh Hawley podal před prázdninami návrh zákona, který by společnostem provozujícím sociální sítě zakazoval porušovat princip názorové neutrality a cenzurovat politické příspěvky svých uživatelů. Názorovou neutralitu by nesměli porušovat zaměstnanci ani algoritmy dané společnosti a jeho dodržování by kontrolovala a sankcemi vynucovala Federální komise pro obchod. Ta komise, která tento měsíc vyměřila Facebooku onu obří pokutu.

Hawleyho zákon by se týkal online platforem, které mají více než 30 milionů uživatelů v USA nebo více než 300 milionů uživatelů celosvětově, případně celosvětové tržby přesahující 500 milionů dolarů.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, ovšem i s podporou mnohých demokratů, vrací úder velkým technologickým firmám a snaží se omezit jejich exponenciálně stoupající politický vliv.

Když Facebook a Twitter před pár měsíci zintenzivnily blokování konzervativních postů a rušení účtů pravicových aktivistů, americký prezident tweetoval: „Twitter by měl zablokované konzervativní hlasy vrátit na svou platformu, a to bez jakýchkoli omezení. Říká se tomu svoboda projevu, vzpomeňte si! Děláte vekou chybu!“

Od Facebooku zjevně nebylo příliš chytré, když letos na jaře zakázal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi reklamu k narozeninám jeho ženy Melanie. Kvůli tomu, že v příspěvku bylo oslovení „dámy“ – a to je podle Facebooku nepřípustné a v rozporu s pravidly sociální sítě. V propagovaných příspěvcích je totiž podle nich zakázáno uvádět vlastnosti osob, na něž cílí, a to včetně pohlaví.

Prezident Trump si ale některé věci bere osobně a umí držet slovo. Obřím technologickým společnostem, jako jsou Facebook a Google, tak nyní hrozí nejen vysoké pokuty, ale také rozdělení firmy.