MATOCHA: Inkvizitorská novela antidiskriminačního zákona

Dokaž, že jsi nevinen! Přesně takto by podle návrhu na zpřísnění antidiskrimačního zákona mohly začít hřímat neziskovky třeba na firmy, které jejich propuštěný zaměstnanec nebo zhrzený klient nařkne z diskriminace a dokonce i když žádný takový diskriminovaný nebude existovat.

Návrh zákona, který obrací presumpci neviny v presumpci viny a umožňuje neziskovkám podávat i hromadné žaloby proti diskriminaci, podala skupina poslanců ANO, ČSSD a Pirátů a minulý týden ho projednala vláda.

O rozšíření antidiskriminačního zákona usilovala již před třemi roky ombudsmanka Anna Šabatová, podporovaná několika desítkami neziskovek. Chtěly, aby právo podávat hromadné žaloby proti diskriminaci získal právě úřad veřejného ochránce lidských práv. Tehdy to nevyšlo a nyní stejná lobby potichu tlačí novelu antidiskriminačního zákona v ještě přísnější podobě.

Podle této novely by antidiskriminační žaloby mohly začít podávat i neziskové organizace, které mají jako svůj předmět činnosti ochranu před diskriminací. A to dokonce i v situaci, kdy diskriminace sice ještě nenastala, ale podle úsudku neziskovky hrozí. Lehce si lze představit, jakou vlnu mnohdy šikanozních žalob by to mohlo strhnout.

Navíc by mělo dojít k úplnému obrácení důkazní povinnosti u všech antidiskriminačních žalob. Zatímco nyní je presumpce neviny v našem právu prolomena jen v případě antidiskriminačních žalob z důvodu etnicity (zavedeno na základě povinnosti implementovat evropské antidiskrimační právo), předkladatelé to chtějí rozšířit na všechny myslitelné diskriminace.



Budou-li se neziskovky domnívat, že nějaká firma čímkoliv (zaměstnaneckou politikou, designem obchodů, způsobem prodeje zboží...) diskriminuje třeba homosexuály nebo muslimy, mohly by na ni podat žalobu, i když by žádného konkrétního homosexuála či muslima, který by se tou firmu cítil být diskriminován, neznaly. A ta firma obviněná neziskovkou z diskriminace by musela prokázat, že se žádné diskriminace nedopustila.

Jedním z důsledků takové změny zákona by bylo, že by tím neziskovky získaly výrazně silnější pozici ve fundraisingu. „Buď na vás podáme antidiskriminační žalobu, anebo si u nás objednáte dva kursy citlivosti k menšinám a zásad diverzity a inkluzivity,“ je nabídka, která se neodmítá.

Návrh na zpřísnění antidiskrimačního zákona podalo dvanáct poslanců z klubů ANO, ČSSD a Pirátů, mezi nimiž jsou i bývalé ministryně Helena Válková a Karla Šlechtová. Vláda k němu nezaujala žádné stanovisko – ani ho nepodpořila, ani ho nezamítla – a nyní ho bude projednávat sněmovna.