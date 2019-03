MATOCHA: Likvidace automobilů v Evropě

PRAHA Likvidace automobilové dopravy v Evropě pokračuje zrychleným tempem.

Průjezdnost měst se systematicky omezuje budováním cyklostek a to i na silnicích, kde téměř žádný cyklista nejezdí a jezdit nebude (např. v Praze na konci magistrály a v navazující Veletržní ulici). Před pár měsíci byly v rámci EU schváleny nové emisní limity, které automobilky zvládnou plnit jedině fixlováním nebo masivním přechodem na elektroauta, která jsou drahá a pro něž navíc není ani navržená – natož vybudovaná – odpovídající infrastruktura (dobíjecí stanice nejen na dálnicích, ale i na sídlištních parkovištích). A nyní nově přibude větší kontrola nad řidičem skrze inteligentní systémy typu omezovačů rychlosti přesně podle stanovených maximálních limitů v daných místech nebo systémy monitorující střízlivost a soustředěnost řidiče, schopné auto vypnout.

Nejde o žádná fake-news, jak se může každý přesvědčit třeba na webu Evropského parlamentu. Výbor pro vnitřní trh Evropského parlamentu koncem února schválil aktualizaci nařízení o obecné bezpečnosti EU pro motorová vozidla, podle níž by se již za tři roky měly novými povinnými technologiemi automobilů stát mimo jiné automatický omezovač rychlosti, automatické záznamové zařízení pro havárie či automatický alkohol tester s blokátorem řízení.

Argumentace pro tento návrh ukazuje, jakou bezpečnostní obsesí západní civilizace trpí. Zpráva Evropské rady pro bezpečnost dopravy argumentuje, že když došlo někde ke snížení maximální povolené rychlosti (například v belgických Flandrech se od roku 2017 smí mimo obec jezdit maximální rychlostí 70 km/h), tak to vedlo k poklesu závažných dopravních nehod. Což je samozřejmé. a pokud snížíme rychlost o dalších 20 km/h, opět klesne počet nehod, a pokud ho snížíme na max. 10 km/h a opětovně zavedeme zvyk z doby zavádění automobilů, že před každým autem běží zřízenec s praporkem, tak se můžeme s počtem vážných dopravních nehod dostat až limitně k nule. Jen v tu chvíli již automobilová doprava nebude mít moc smyslu.

Tato nová nařízení jsou nesmyslná, i když je nebudeme hnát ad absurdum. Například přestože je maximální povolená rychlost pro všechny řidiče stejná, tak v daném místě je maximální bezpečná rychlost rozdílná nejen pro různé řidiče (dle jejich řidičských schopností a zkušeností), ale v čase rozdílná i pro jednoho a téhož řidiče (dle viditelnosti, stavu vozovky, hustoty provozu). Omezovač rychlosti bude jednotný. Navíc si představte situaci, že se mimo obec vlečete za dlouhým kamionem, který jede do kopce 30 km/hod, do zatáček ještě méně, ale po rovinkách se dostane i na 70 km/hod, a vy ho potřebujete na relativně krátkém rovném úseku předjet. V tu chvíli může být bezpečnější (vyhodnotit si to musí vždy řidič) sešlápnout pořádně plyn a dostat se před kamion i třeba rychlostí 100 km/hod, přestože maximální povolená je 90 km/h. A v tuto chvíli předjíždění, vám inteligentní omezovač omezí výkon motoru, aby snížil vaši rychlost.

Nebo si dáte o víkendu na chatě po obědě pivo, dítě se ošklivě zraní při sekání dřeva, vy ho chcete rychle odvézt do nemocnice na šití, ale vaše auto nenastartuje, protože z vás cítí alkohol.

Racionální argumentace směrem k bruselským úředníkům a EU hujerům však nefunguje. Proto to zkusme opačně a vzkažmě do Bruselu: Buďte, milí politici, důslední, buďte radikální, nespokojte se s málem a s kompromisem! Samozřejmě, že snižování rychlosti aut povede ke snižování počtu nejen smrtelných nehod, ale i nehod na silnicích vůbec. Snížíte-li rychlost v obci z 50 km/hod na 30 km/hod a obdobně i mimo obec na 60 km/hod a na dálnících na 90 km/hod, samozřejmě tím snížíte počet nehod a počet úmrtí na silnicích. Nebude těch nehod ale stále ještě moc? Nebylo by lepší snížit rychlost v obci na 20 km/hod, mimo obec na 40 km/hod a na dálnících na 60 km/hod?

A pokud to myslíte s bojem s dopravními nehodami upřímně, což prostě soukromou automobilovou dopravu zakázat? Zásadním způsobem tak vyřešíte problém nehodovosti na silnících a navíc to bude i v souladu s vaší politikou omezování emisí a bojem s globálním oteplováním a také to určitě přispěje v boji s legalizací výnosů z trestné činnosti a omezování zločinu vůbec, protože zločinci přece jezdí převážně v autech.

Teprve pak si více voličů uvědomí, že bezpečnost není jediná hodnota a že svoboda je hodnota vyšší.