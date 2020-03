MATOCHA: Pár facek ve vzduchu

Praha Itálii nyní nepomůže finanční dar, ale personální a materiální posílení jejich zdravotnického systému. Kritickým parametrem v celé Evropě nyní není cena, ale čas dodání.

Bývalý senátor a europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina, nyní velký bijec proti komunismu a Rusku a za komunistických časů aktivní komunista, který dle svých slov podepsal spolupráci s StB, včera na Twitteru komentoval ruskou pomoc Itálii slovy: „Ruská armáda pošle do Itálie svou jednotku. Bojovat proti koronaviru. Je to stejně rafinované jako metoda zelených mužíčků. Bude to první jednotka ruské armády na území Evropské unie.“

Realita podle dostupných informací: Na základě prosby italského premiéra Conteho a jeho domluvy s ruským prezidentem Putinem poslalo Rusko na pomoc kolabujícímu italskému zdravotnictví devět letadel, aby převezly virologickou laboratoř s kompletním vybavením a materiálem a se stovkou epidemiologů, virologů a dalšího lékařského personálu.

Štětina by si měl za ten nehorázný tweet nafackovat, anebo sebrat odvahu a jít na italskou ambasádu to říct přímo do očí italskému velvyslanci, že nemají přijímat ruskou humanitární pomoc, protože Kreml tím chce vojensky obsadit Apeninský poloostrov. Protože to by mu pak nafackoval italský ambasador sám, nebo možná už vrátný u vchodu do ambasády, kdyby mu řekl, s čím za panem velvyslancem kráčí.

Přímou personální pomoc italskému zdravotnictví poskytly kromě Ruska ještě Čína a Kuba. Evropská unie poslala peníze, ale ty jsou nyní Italům platné jako zmrzlému zimník.

Obecně všichni, kdo nyní kritizují italskou či českou vládu, že je příliš servilní vůči Číně a že Čína nám nepomáhá, že dělá jen obchod, na rozdíl prý od EU, která nezištně poskytuje finanční pomoc, by si měli dát studený obklad na hlavu.

Zaprvé EU nám či Itálii nedává žádný dar, ale jen svým členům přerozděluje peníze, které od nich předtím vybrala. A zadruhé v mimořádně kritické situaci, jaká panuje nyní, je zásadním problémem zajištění dostatečného zdravotnického vybavení (od respirátorů až po JIP lůžka s plicními ventilátory) a zdravotnického personálu (lékaři a zdravotní sestry), nikoliv peníze.

Peněz na účtech má Itálie dost, ekonomické otázky bude řešit, až jim na koronavirovou infekci nebude umírat mnoho set lidí každý den, z nichž mnohým lékaři nemůžou kvůli nedostatku kapacity poskytnout adekvátní péči. Co teď potřebují, jsou další JIP lůžka, další plicní ventilátory, další lékaři a zdravotní sestry a potřebují je dnes, ne až za měsíc či za rok. To si nyní nekoupí a s tím jim pomohlo Rusko, Čína a Kuba.

Je hloupost napadat ostatní státy Evropy, že Itálii nepomohly, protože samy řeší, jak se do situace nedaleké Itálie nepropadnout taky. Nicméně ještě větší hloupost je nyní napadat Rusko a Čínu, které fakticky pomáhají. Namístě je slušně poděkovat za jejich pomoc a nikoliv rozebírat její motivaci či zesměšňovat ty, kteří naším jménem za čínskou či ruskou pomoc poděkovali alespoň svojí přítomností na letišti či veřejným vystoupením. Na rozebírání motivací a mudrování nad nimi bude čas, až se zase otevřou kavárny, nikoliv nyní.

Vážnost situace také nepochopili ti, co nyní kritizují vládní úřady, že nakoupily respirátory a roušky příliš draze. Vytahují smlouvy z rejstříku smluv a dlouze hledají, které ministerstvo či která nemocnice koupily dráze a které levněji a trumfují cenou respirátorů a roušek při nákupech v loňském roce.

Jenže minulý i předminulý týden při nákupech respirátorů a roušek, kterých zde byl kritický nedostatek, nebyla kritickým parametrem cena, ale čas dodání. Pro zdravotnictví a pro kritickou infrastrukturu státu bylo třeba zajistit těchto ochranných pomůcek co nejrychleji co nejvíc, odpovědným nákupčím muselo být jasné, že stejně jich zajistí méně, než bylo třeba.

Když vám chybí milion respirátorů a dáváte je dohromady po tisících a máte na to desítky hodin a nikoliv desítky dnů, tak berete, co je v republice k dispozici a o ceně moc nediskutujete. Jste rád, že je někdo včas přivezl a nesoudíte jeho motivace, řešíte akutní situaci.

Pro prodávajícího v tu chvíli hraje čas, on nikam nespěchá. Naproti tomu nakupující je v zoufalé časové tísni, čas pracuje proti němu. Nakupující je nejen ve stresu ze situace, za kterou nese odpovědnost a kterou musí řešit, ale zároveň je mu zřejmé, že každou další hodinou bude situace na trhu pro něj horší a horší. A okamžik, kdy by se situace otočila, v nedohlednu. To je mimochodem obecné poučení, které mi dávno dal jeden zkušený byznysmen: Snaž se jednat tak, abys nikdy nestál na krátké straně času. A platí to nejen v obchodu, ale i v životě.

Výtky, že vláda měla zajistit ochranné prostředky dříve, dokud byly ještě běžně k dispozici a připravit se tak na dnešní situaci, rovněž do značné míry ignorují realitu. Před měsícem ještě skoro nikdo v Evropě nebral epidemii COVID-19 vážně, ještě na začátku března desítky tisíc lidí vesele jezdily lyžovat do severní Itálie. A když bylo zjevné, že jde o velký průšvih, tak začali nakupovat všichni a respirátorů a roušek byl rázem velký nedostatek. Hektická doba navíc vždy přeje podvodníkům všeho druhu, což nákup ještě více komplikuje, nemluvě o složité logistice a situaci, kdy vám jiný evropský stát zfendruje vaši dodávku. Žádná evropská země nebyla na situaci připravená o moc lépe než Česká republika.

Je hloupost porovnávat jednání naší vlády s ideálem, který si expost narýsujeme. Každý, kdo někdy řešil nějakou kritickou situaci v nedostatku času, ví, že chyby jsou nevyhnutelné. Smysl má porovnat, jak účinně či neúčinně, dobře či špatně, situaci řeší česká vláda ve srovnání s vládami ostatních evropských zemí. A v této komparaci si zatím Babiš, Hamáček, Vojtěch a Prymula rozhodně nevedou špatně.

Až bude po boji, tak spočítejme padlé a raněné na všech frontách a posuďme, kdo si vedl lépe a kdo hůře. Zatím však každý bojujme a pomáhejme, jak umíme a můžeme, a nevyčerpávejme sebe ani ostatní starými nenávistmi.