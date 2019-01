MATOCHA: Ukazatel směru - z Kliniky na zámek

Autonomní sociální centrum Klinika, jak se aktivisti nezákonně okupující barák na pražském Žižkově sami nazývají, by mělo skončit 10. ledna, kdy má přijít dům vyklidit exekutor. Aktivisti na ten den svolávají posily, říkají tomu „protestní setkání a společná snídaně“, a členka kolektivu Kliniky Markéta Juřicová v tiskové zprávě napsala: „Nechceme se smířit s tím, že se úřad snaží vyřešit situaci násilím a demonstrací síly.“

I jen z této věty je vidět, jak aktivisti dezinterpretují realitu mimo kontext faktů. Připomeňme tedy, že tihle squateři, kteří se zaštitují tím, že páchají dobro a nabízejí alternativu vůči tomu zlovolnému kapitalistickému systému, jsou v budově patřící SŽDC již několik let zcela nezákonně. Jednoznačně tak rozhodl soud první instance, odvolací soud, dovolací soud a námitky aktivistů nakonec zamítl i Ústavní soud.

Tedy několik let bez smlouvy a bez placení nájemného okupují Markéta Juřicová, Tereza Virtová, Marie Feryna a jejich soudruzi a soudružky cizí objekt a odmítají odejít, i když tak rozhodly již čtyři soudní instance, i když je rozsudek pravomocný a žádný opravný prostředek proti němu není. Připomeňme ještě, že v průběhu těch let aktivistického squatingu byla tato parta již i vyvedena policií a dům uzavřen, jenže aktivisti se zase vrátili – vypáčili zámky a dům znovu obsadili. A když nyní vlastník požádal exekutora o pomoc s výkonem soudního rozhodnutí, protože aktivisti stále odmítají odejít, je to podle nich „demonstrace síly“.

Komunistické jednání

Toto pohrdání vlastnickým právem a zaštiťování se „dobrem a spravedlností“ je identické s jednáním komunistů v 50. letech 20. století s jejich zabíráním druhých bytů a dělením nadměrných bytů a uvalováním daní na nadměrné metry. Komunisti argumentovali, že je nespravedlivé, aby někdo neměl kde bydlet a jiný měl 150metrový byt pro dvě osoby, nebo dokonce vilu se dvěma byty, a proto že je spravedlivé takový byt buržoustům zabavit a poskytnout ho potřebným.

Historie opakovaně a po celém světě ukázala, kam vždy a neodvratně tato „nová a lepší spravedlnost“ vede, že vždy se začíná nerespektováním vlastnických práv v zájmu nějakých vyšších hodnot a končí se pošlapáním lidské svobody a důstojnosti a gulagy. Jednání aktivistů Autonomního sociálního centra Klinika je horší o to, že ignoruje náš právní řád. O co jiného se pak v případě konfliktů hodnot, zájmů a interpretací chtějí aktivisté opírat, když rozhodnutí soudů ignorují. O právo silnějšího? O vůli lidu?

SŽDC neřeší situaci demonstrací síly, jak se aktivisté snaží nalhávat možná i sami sobě, jen se naprosto korektně snaží domoci svého práva. Aktivisté by to měli respektovat, sebrat si z knihovničky sebrané spisy Marxe a nastěhovat se do baráku k někomu ze svých stoupenců. Třeba Matěj Stropnický má teď k dispozici velký zámek, který jistě s přítelem celý nepotřebuje, má tam mnoho nadměrných metrů, a tak by tam u něj na zámku v Osečanech mohli začít konat dobro.