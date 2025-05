Maturita z matematiky. Říkalo se minimum, ne maximum

Nebudu zapírat, sebevědomí vybledlo. Úvodní, zahřívací, úloha nevypadala složitá: „Na trhu prodávají borůvky dva prodejci. První prodává litr za 150 Kč, přitom jeden litr borůvek má hmotnost 650 g. Druhý prodejce borůvky váží a za 0,5 kg se zaplatí 120 Kč. Zákazník koupil levnější borůvky celkem za 600 Kč. Vypočtěte, za kolik korun by zákazník koupil dražší borůvky o stejné hmotnosti“.

To musím zvládnout do deseti minut, říkala jsem si. Hned mne ale napadlo zjistit si, kolik času mám na jednu otázku a vyšlo mi, že přibližně čtyři a půl minuty. To mne dost vyděsilo, takže jsem začala zmatkovat. A taky ještě dvakrát číst zadání. To už zbývaly do čtyř a půl jen tři minuty. Po pěti minutách se mi zvýšil tep aspoň na sto dvacet, pročež jsem se rozhodla, že bez borůvek se obejdu a pustím se raději do řešení nějaké rovnice, klidně o dvou neznámých.

Na jednu jsem narazila, ale byla o třech neznámých. Něco takového jsme, pokud si pamatuju, nebrali, ale prosím, proces bude asi podobný, jen delší, asi aby byla větší šance na chybu. Dokázala jsem upravit i složitý algebraický výraz, o jehož využití v životě silně pochybuju, ale zadání, které začínalo slovy „ kartézské soustavě souřadnic Oxy jsou dány nenulové vektory…“, ve mně vzbudilo dojem, že mám v ruce ne maturitní úlohy, ale spíše přijímačkový test na matematicko-fyzikální fakultu (Matfyz).

Schválně jsem kontaktovala spřátelenou oktavánku Majdu, která chce studovat ekonomii. Nejspíš i proto zvolila matematiku, s níž neměla jako notorická jedničkářka na prestižním pražském gymnáziu nikdy problémy. Vypočítala všechno? Prý sotva polovinu. A to absolvovala všechny myslitelné tréninky. Naštěstí jejích čtyřiadvacet bodů z padesáti na absolutorium stačí, ale stejně, pro koho ty testy jsou?

Copak se jednotná maturitní zkouška nezaváděla s argumentem, že má být jakousi laťkou nastavující nezbytné středoškolské minimum? Tedy ne maximum! I mně se to tehdy zdálo rozumné.

Maturitní vysvědčení je státem garantovaný dokument, který by měl zaručit, že jeho majitel má určité univerzální znalosti a schopnosti, ano i matematické. Matematika k všeobecnému středoškolskému vzdělání jistě patří. Ovšem matematika nejen pro ty, kdo míní studovat Matfyz, nýbrž taková, která motivuje, aby si ji studenti volili (jako jednu ze dvou možností) s chutí. Pokud má někdo vyšší ambice, může přece zvolit náročnější test „Matematika plus“. Nebo ne?