Pracujete pro cizí moc? Co McCarthy řešil cejchem „komunista“, řeší se u nás cejchem „putinovec“

S tím snad tolik lidí problém nemá. Může mít ale problém s tímto. Rakušan: uzákonění trestné činnosti pro cizí moc by pomohlo reagovat na hrozby. Tak zněl titulek nedělní zprávy ČTK, jež shrnula vystoupení ministra vnitra v televizním pořadu Otázky Václava Moravce.

Kdo fotí pro sebe, kdo pro Moskvu

Ministr Rakušan má v zásadě pravdu, ale dívá se na téma jen jedním okem. Bude-li uzákoněn nový trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc, skutečně by to usnadnilo reakce na cizí hrozby. A cizí hrozby tu přece jsou (i Babišova vláda, nijak radikální vůči Moskvě, prosadila důkladné „vyčištění“ ruské ambasády), tudíž nový zákon by usnadnil boj proti nim.

Výraz boj je tu důležitý. Lidé ho mají zakódovaný ve společenské DNA přes všechny režimy. Od Árijského boje přes boj proti mandelince nebo o zrno, boj proti ideodiverzním centrálám (Rádio Svobodná Evropa) až po boj proti změně klimatu a proti dezinformacím. Raději se to moc nepřipomíná, ale je to tak.

Toto je jedna miska vah. Někdo na ni přihodí to, jiný zase ono, ale existenci hrozeb v jádru nikdo nezpochybňuje. Proč se ale nahlas nezmiňuje miska druhá? Proč se nebere stejně vážně existence svobod, chcete-li boj za svobody?

Ministr Rakušan v neděli pronesl logické A, ale nedodal stejně logické B. Umožní-li zákon o neoprávněné činnosti pro cizí moc snáze reagovat na hrozby, bude snadnější i kontrolovat – rozuměj kousíček po kousíčku ořezávat – svobody.

Vezměme si už samotný předmět toho zákona: trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jak ji přesně definovat? Jak přesně stanovit její hranice? Už na jaře se trochu nesměle mluvilo o tom, že jistá nová legislativa zpřísní možnosti pohybu a veškerých aktivit kolem vojenských objektů. Ale co to bude přesně znamenat? Jak stanovit, kdo si fotí kasárna proto, že potřebuje dostat do záběru kopec nad nimi, a kdo proto, že je ve spojení s agenty Ruska?

Toto z hlavy nerozklíčujeme a v komentáři už vůbec ne. Ale můžeme se pozastavit nad tím, že veřejná debata se vede téměř výhradně o jedné misce vah (jak usnadnit reakce na hrozby), ale skoro ne o té druhé (jak to může ořezat svobody).

Přijde výbor pro nezápadní činnost?

Není to jen teoretické téma. Nedávno rumunský ústavní soud zrušil druhé kolo přímé volby prezidenta. Prostudoval totiž odtajněné materiály zpravodajských služeb a dospěl k závěru, že první kolo ovlivnila skrze aplikaci TikTok – pomocí tisíců falešných účtů a dezinformací – Moskva. Bylo to tak skutečně? Kdo odtajněné dokumenty neviděl, prakticky nemůže verdikt ústavního soudu zpochybnit. Ale opět, to je ta jedna miska vah.

Druhá miska vah je jen spekulativní: když je tak snadné z dobrých důvodů zrušit již uzavřené kolo voleb, nemůže být stejně snadné i něco jiného? I něco, co by bylo podepřeno důvody už ne tak dobrými? Nedalo se Rumunsko cestou usnadněných reakcí na hrozby? Nemůže ho ta cesta dovést i jinam, než původně chtělo?

Americký senátor Joseph McCarthy (1908–1957) dodnes ztělesňuje umanutý boj proti cizím hrozbám, ale i paranoiu. Přitom i on vycházel z hrozeb reálných. V situaci po druhé světové válce mnozí lidé v USA sympatizovali se Stalinovou Moskvou (s nedávným spojencem proti Hitlerovi), někteří Moskvě poskytli informace o jaderné bombě.

Lidé jako fyzik Klaus Fuchs či manželé Rosenbergovi nebyli nevinní. Ale když se z pozornosti vytratila druhá miska vah (svoboda), když se boj proti těmto doloženým hrozbám šířil stále dál, když byli kádrováni hollywoodští herci a posílil sněmovní výbor pro neamerickou činnost, paranoia začala ovládat celý establishment.

Kdo se proti tomu ozval, dostal cejch komunisty. Kdo se u nás (opozice) ozve proti zákonu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, dostane cejch putinovce. Pozor na to, kam až tyto cesty mohou vést. Abychom ještě neustavili sněmovní výbor pro nezápadní činnost.