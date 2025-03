Čtvrtina žen ve Sněmovně a jediná ve vládě: ať žije MDŽ. Zkusíme to na podzim změnit?

A následně, 8. března 1917, průvody stávkujících žen pomohly svrhnout carský režim. Ani pak se ale žen na názor nikdo neptal, takže v květnu oslavíme 80. výročí od konce katastrofy ještě horší – její začátek zpečetila domluva dvou mužů s kníry, na konci zbyly miliony vdov a sirotků.

A tak to pokračuje dosud, byť dnes rozhodují mužové hladce oholení. Bylo pár výjimek – ženy, jako izraelská Golda Meirová, indická Indíra Gándhíová a Britka Margaret Thatcherová, vládly státům s jadernými arzenály. Ve srovnání s většinou mužů, o nichž víme, že dnes rozkazují jaderným raketám v celkem devíti státech světa, působí však jako vzory moudrosti a rovnováhy. Zisky světového zbrojního průmyslu mezitím dosáhly rozpočtu chudšího kontinentu a výsledek je takový, jaký vídáme každý večer u televizních obrazovek.

Zde můžete, milé ženy, právem říci: s tím my nemáme nic společného, to se raději celého MDŽ zřekneme! Počkejte však: právě proto, že za uvedené pranic nemůžete, navíc rodíte a vychováváte děti, chcete mít určitě rovné šance – a dosud v mnoha ohledech nemáte. Ve společnosti je vás biologicky přes 50 %, v ČR ve věku nad 65 let o 8 % více. Přesto jsou vaše příjmy nižší obecně, vaše důchody v průměru o pětinu.

Sám jako lékař léčím starší a staré paní a vím, že jsou schopny vyjít opravdu s málem, dokud tělesně nebo duševně nezemdlí: někdy ale zemdlí i proto, že na sobě musí tak hrozně šetřit. Stáří nás čeká všechny, jde o to, aby bylo důstojné. Mohlo by vás, milé ženy, zajímat, že ve Sněmovně jste dosud zastoupeny jen 25 %, ve vládě nepochopitelně ženou jedinou. Česko není výjimkou: v celé EU předsedají ženy vládám jen v Itálii, Dánsku a Litvě – a předsedají jim důstojně.

Od politiky stěží někam utečeme, snažme se k ní tedy přistupovat tak, že samo slovo je odvozeno od řeckého „polis“, tedy společná obec: účast ve slušné politice může ženským zájmům jen prospět. V podzimních volbách zkuste překonat oprávněné pochyby: kandidujte aktivně, volte hojně – a na volebních lístcích kroužkujte velmi vybíravě!

Autor je psychiatr a publicista.