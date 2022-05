Medaile za Kyjev. Vládní ocenění zavání malou domů

Je to tak i s medailemi Karla Kramáře, kterými premiér Petr Fiala ocenil své dva nejbližší spolupracovníky: poradce Tomáše Pojara a vládního mluvčího Václava Smolku.

Šlo o ocenění za březnovou cestu do válečného Kyjeva, kam jel premiér na oficiální návštěvu. Ne že by snad návštěva Kyjeva, ke kterému se blížila ruská armáda, bylo něco tak bezproblémového jako zájezd na Říp. I když se určitě pečlivě plánovala, hrozilo tu reálné nebezpečí ozbrojeného útoku, každý, kdo se jí zúčastnil, riskoval zdraví a život. Takže ocenit je co.