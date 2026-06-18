K čemuž bych rád poznamenal, že ta pranostika ve své nejrozšířenější podobě zní Medardova kápě čtyřicet dní kape, což ví skoro každý, ale nemluví se v ní o jakékoliv součásti oděvu. Což, jak jsem zjistil nereprezentativním průzkumem své sociální bubliny, neví naopak skoro nikdo (skoro všichni se domnívají, že se tam zmiňuje jakási kapuca, kukla či podobná pokrývka hlavy).
Jenže tak to opravdu není: slovo kápě v této pranostice totiž znamená „velká kapka“ (i když historicky to bylo spíše naopak, výraz kapka je zdrobnělina ke slovu kápě, které, jak je zřejmé, v tomto významu souvisí se slovesem kapati). Lze to snadno nahlédnout jak z toho, že takový význam lépe odpovídá jazykovému i meteorologickému kontextu, tak – a hlavně – ze skutečnosti, že slovo kápě v takovém významu znala již stará čeština.
Tak například Slovář klementinský, latinsko-český slovník z přelomu 14. a 15. století, uvádí jako překlad latinského hesla coryza výraz kápě z nosa (do současné češtiny překládáme coryza jako „rýma“, takže kápě je zde s velkou pravděpodobností tvar množného čísla), a o pár desítek let později má umírněný kališník Jan z Příbrami ve svých spisech péči o to, aby „nemohla yžádná kápě propustná v srdcě vpadnúti ani vkanúti“.
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Tento význam přitom v jazyce žil ještě v polovině 19. století, kdy Gustav Pfleger Moravský vložil do svého románu Paní fabrikantová větu „Než Šebor s paní a s hostmi dorazili k zahradě, počaly veliké kápě padati“, která nejenže jasně svědčí o užití slova kápě ve výše zmíněném, byť dnes již neběžném smyslu, ale ukazuje i to, že slovo host bývalo ženského rodu (ta host, s hostmi, jako ta kost, s kostmi; stejným způsobem užívá tento výraz i Božena Němcová a další autoři té doby), a tím uvedený citát také nepřímo naznačuje, co si slušný člověk asi tak může pomyslet o (pa)tvaru hostka.
A pak je tu – míním v té pranostice – ještě těch čtyřicet dní. Ty, pravda, letos od Medardových jmenin ještě neuplynuly a už se na nás směje sluníčko, ale podstata věci tkví v tom, že toto číslo nesmíme brát doslova: 40 dnů prostě znamená, že pršelo dlouho (a dojem přílišného trvání vzbuzuje špatné počasí vždy). Čtyřicet je prostě jinotaj pro „mnoho“, jinak by se tato číslovka nemohla ve starších textech vyskytovat tak často. Stačí si vzpomenout, že starozákonní potopa světa nastala poté, co pršelo 40 dní a 40 nocí (Genesis 7;4).
A neplatí to pouze v souvislosti s deštěm či vodou – z Bible si ještě lze vzpomenout na to, že Mojžíš vodil Izraelské po poušti 40 let (5. Mojžíšova 2;7), a najde se v ní ještě mnoho dalších čtyřicítek. Z jiných kontextů připomínám, že ve středověku posádky lodí, které přijely z oblastí s nějakou infekční nákazou, musely čekat 40 dní (tj. „dostatečně dlouhou dobu“) buď na moři mimo přístav, nebo ve specializovaném lazaretu, než se mohly setkat s místním obyvatelstvem, z čehož se vyvinulo slovo karanténa, neboť quarantaine [karantén] je francouzský výraz pro „čtyřicítku“ (quarante [karánt] je „čtyřicet“), a z ještě jiné předmětné oblasti připomínám Alibabu a jeho 40 (tedy velkou tlupu) loupežníků …
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O konbě žijby obzvláštníka a o jeho libomudravně mluvovědy české
O tom, že bychom tu čtyřicítku dešťových dní neměli brát doslovně, navíc svědčí nejenom letošní i minulé srážkové statistiky naší přírodovědně osvícené doby, ale doporučuje to již v roce 1676 jezuita Albrecht Chanovský, když v knížce Správa Křestianská, S krátkým Výkladem podstatnějších věcý, které každému Křesťanu věděti hodně a náležitě přisluší píše v kapitole nadepsané O Svatém Medardu Biskupu Noviomenským slova „Mnozý sprostní v velikém omylu vězejí, jakoby tento Svatý byl příčina toho, že když v Svátek jeho déšť prší, celých čtyřidceti dni potom prší… Ale to na oko spatřujeme, že někdy jen na ten den dešť se vylije a jiné následujícý dni dokonce nic. Y často před tim dnem aneb po něm pršky se začínají … a někdý byť celý den okolo toho času se déšť ukázal, však jiné dni se nespatřuje … A tak lid sprostný v tom se meylí.“
K čemuž vlastně není už co dodat.