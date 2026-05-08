Festival Meeting Brno: konflikt o významu české historie, kolektivní paměti a pojmu vlastenectví

Když někteří politici nebo veřejně známé osobnosti tvrdí, že podobné iniciativy „legitimizují nacismus“, „otevírají cestu ke zrušení Benešových dekretů“ nebo představují „ohrožení českých národních zájmů“, nejde pouze o názor na konkrétní festival. Jde o proces, který je z hlediska mediálních a kulturních studií téměř učebnicovým příkladem diskurzivní konstrukce symbolické hrozby. Jinými slovy, veřejnost často nereaguje ani tak na samotnou akci jako na význam, který je jí prostřednictvím politické a mediální komunikace připsán.
Emocionální spouštěče
Sudetoněmecká otázka, Benešovy dekrety nebo téma poválečného odsunu představují v českém prostoru mimořádně silné historické symboly. Jsou spojeny s kolektivní pamětí, traumatem okupace, války i následného poválečného uspořádání. A právě proto fungují jako mimořádně účinné emocionální spouštěče.
V okamžiku, kdy politický aktér propojí festival smíření s představou „revize poválečného pořádku“ nebo „zpochybňování českého utrpení“, nevytváří pouze argument, ale aktivně konstruuje interpretační rámec, skrze který má veřejnost celou situaci chápat.
Z hlediska komunikačních studií je důležité připomenutí, že význam nikdy nevzniká neutrálně. Britský teoretik Stuart Hall už v devadesátých letech upozorňoval, že reprezentace není pouhým odrazem reality, ale procesem, jehož prostřednictvím realitu aktivně konstruujeme. To, co považujeme za „pravdivé“, „normální“ nebo „ohrožující“, není automaticky dané samotnými událostmi, ale vzniká v rámci kulturně sdílených významových systémů.
Proto mohou dva lidé sledovat stejnou akci a odcházet s naprosto odlišným dojmem. Jeden vidí pokus o historický dialog a symbolické překonávání starých konfliktů, druhý relativizaci nacismu nebo útok na českou státnost. Ne proto, že by samotná realita byla jednoznačná, ale proto, že ji interpretujeme na základě odlišných historických, politických a emocionálních rámců.
Kdo je „dobrý Čech“?
Do hry navíc vstupuje ještě jeden zásadní faktor: moc. Francouzský filozof Michel Foucault upozorňoval, že diskurz neurčuje pouze to, o čem se mluví, ale i to, co je v dané společnosti považováno za legitimní, vlastenecké nebo morálně přijatelné. Debaty kolem festivalu Meeting Brno proto nejsou jen o historii, ale i bojem o symbolickou definici národní identity.
Kdo je „dobrý Čech“? Ten, kdo podporuje smíření? Nebo ten, kdo před podobnými iniciativami varuje jako před nebezpečným přepisováním dějin? Právě v tomto bodě se z historické debaty stává debata identitární.
A zde současná politická komunikace často pracuje velmi efektivně. Konfliktní, emocionálně silné rámce mají totiž výrazně vyšší mobilizační potenciál než nuance, historická komplexita nebo opatrné akademické rozlišování. Strach, ohrožení a pocit obrany identity fungují v mediálním prostoru mnohem rychleji než komplikované vysvětlování historických souvislostí.
To neznamená, že historická témata nemají být diskutována kriticky. Ani to, že obavy části veřejnosti jsou automaticky iracionální. Znamená to, že bychom měli být schopní rozlišovat mezi událostí a významem, který je jí politicky a mediálně přisuzován. Právě v tom spočívá jeden z největších problémů dnešní veřejné debaty: stále méně diskutujeme realitu a stále více bojujeme o její interpretaci.
Festival Meeting Brno proto ve skutečnosti nevypovídá jen o česko-německé historii, ale i o tom, jak hluboce je dnešní politika postavená na práci se symboly, emocemi a kolektivní identitou. A možná právě proto vyvolává tolik vášně.
Autorka působí na Fakultě sociálních studií Univerzity Karlovy.