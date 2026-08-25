Sliby, podpisy ani teorie nestačí. Jak výživný bude muslimský pudink z Mekky?

Dohoda propojuje silnou konvenční armádu a zbrojní průmysl Turecka, pákistánský jaderný arzenál (údajně asi 170 atomových hlavic) a peníze Saúdské Arábie.
Na první pohled se zdálo, že se vynořil nový potentní geopolitický útvar. Jenže historie už mnohokrát ukázala, že skvěle integrovaná vojenská aliance nevznikne tím, že politici podepíší kus papíru. Hodnotu spojenectví ukážou konkrétní činy všech armád, když se ozve siréna. Když se podíváme na mapu, vidíme, že Turecko, Pákistán a Saúdská Arábie nemají společné hranice.
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V tomto regionu zhruba od roku 1950 vzniklo několik podobných konstrukcí, ale ukázaly se jako velmi křehké, protože cementem byla většinou politická a náboženská identita. Logika, že armády, které mají společnou vlajku, pošlou vojáky bojovat do společného zákopu, je mylná. Představte si činžák, který má tři majitele, ale není mezi nimi konsenzus, zda alarm má spustit poplach při požáru, vloupačce, nebo povodni.
Takže není jasné, co je skutečným důvodem vzniku MJDA? Reakce na íránskou hrozbu? Odpověď na nejisté americké bezpečnostní garance? Nebo vznikla proti Izraeli? Achillovou patou paktu tří velkých sunnitských zemí je, že se nebojí stejnou intenzitou stejného nepřítele. Možná, že na papíře existuje tříčlenná skupina záchranářů, ale v klíčových momentech se vždy objeví otázka, zda se při katastrofě všichni soustředí na stejný úkol.
Mnozí bezpečnostní experti dohodu z Mekky označují za muslimské či sunnitské NATO. Toto přirovnání je až nereálně odvážné, Severoatlantická aliance totiž nasadila laťku velmi vysoko. Lídrům Turecka, Saúdské Arábie a Pákistánu možná postačí, když se zbytek světa bude na MJDA dívat jako na společnou vůli krýt jeden druhého. Donaldu Trumpovi vzkázali, že se v budoucnu nechtějí spoléhat na Ameriku jako na jediného ochránce, Íránu vyslali signál, že pokud zaútočí, bude muset čelit odvetě z více stran, a svým občanům oznámili, že nejsou sami.
Angličané říkají: „The proof of the pudding is in the eating.“ Tedy že pravou hodnotu čehokoliv poznáme teprve tehdy, když to vyzkoušíme v praxi. Sliby, podpisy či teorie nestačí. Nezáleží na tom, jaké tiskové zprávy vydá organizace vzniklá v Mekce, ale její reakce v případě nové válečné situace, když jeden ze tří spojenců požádá o pomoc.
Co se bude například dít při další eskalaci konfliktu mezi Indií a Pákistánem? Turci a Saúdové si budou muset vybrat – pomáhat aliančnímu partnerovi, nebo ho nechat na holičkách, protože dlouhodobé vztahy s Indií mají vyšší cenu? Jak se zachová Pákistán a Saúdská Arábie, když je Turci požádají o vojenskou podporu proti Kurdům? Když Írán nebo Húsíové (šíitská teroristická skupina podporovaná Teheránem) opět zaútočí na Saúdskou Arábii, vzlétnou turecké a pákistánské stíhačky, aby vybombardovaly jejich pozice?
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Na „protiizraelské“ vlně. Ve stínu Íránu a strašení šíity možná dorůstá sunnitský úplněk
Na poslední otázku už dokonce existuje odpověď. Pár dnů po slavnostním podpisu alianční dohody z Mekky Húsíové provedli úspěšný dronový útok na rafinerii společnosti Saudi Aramco v Džizánu severně od hranic s Jemenem u pobřeží Rudého moře. A jak zareagovali Turci a Pákistánci? Neudělali nic...