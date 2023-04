Měkká síla Dany Němcové. Za vším není třeba vidět konspirace

Dana Němcová (1934–2023) zapadala tak trochu jinam. Zdůrazněme „trochu“. I ona patřila k témuž společenství vzdoru, disentu a solidarity. Blízko měla k hudebnímu undergroundu. Ale vyhýbala se jakékoliv okázalosti. Nemluvila o tom, jaké problémy má sama, spíš se ptala jiných, jaké problémy mají oni. Celý život se pohybovala mimo kariéry – osobní, profesní, politické. Ač byla u zrodu Charty 77, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných či Výboru dobré vůle, držela se daleko od politiky v úzkém smyslu či moci. Nepočítáme-li krátké intermezzo ve Federálním shromáždění hned po „sametu“.

Už proto působilo rozloučení s ní výjimečně. Jak to, že na pohřbu někoho, kdo se nezapsal ani jako politik, ani kulturními činy, ale „jen“ jako tvůrce vstřícného prostředí a pečovatel o jiné na adrese Ječná 7, se sešlo tolik lidí ražených politicky, kulturně i jinak? Jak to, že tam byl šéf Senátu, předseda Ústavního soudu, bývalý šéf bankovního dohledu ČNB, bývalí velvyslanci a jiné osobnosti včetně spisovatelů? I proto, že Dana Němcová byla ukázkou toho, čemu se říká měkká síla.

Měkká síla (lidská, civilizační, kulturní přitažlivost) může překonat tvrdou (zbraně, rakety, bombardéry). Měkká síla Západu – občanské svobody, rock’n’roll, volné cestování – přispěla k vítězství ve studené válce víc než jaderné hlavice. A právě měkká síla Dany Němcové stála za její osobností a stojí za jejím odkazem.

Jsou lidé, kteří to nepochopí, ale to na věci nic nemění. Sama Němcová to krásně zachytila ve vzpomínce na jaro 1974 (knižní rozhovor Lidé mého života), kdy byl v Rudolfově u Českých Budějovic brutálně rozehnán chystaný koncert nezávislých kapel. Vyšetřující orgány nemohly pochopit jednu věc: „Ať jim nevykládám, že jde o spontánní zájem. Jsme tajná organizace, protože kdyby oni chtěli dostat mladé lidi od Košic po Aš do nějaké díry v jižních Čechách, tak by k tomu potřebovali celou organizaci.“

A tak je to – byť už v jiné, neúřední a netotalitní podobě – stále. Jsou lidé, kteří nevěří v sílu spontaneity a za vším vidí financování z ciziny (od Sorose). Nebo cílené dezinformace. Ti se mohou divit, že rozloučení s jednou 89letou dámou dokáže naplnit hodně velký kostel. Inu, není za tím žádná konspirace. Je za tím měkká síla Dany Němcové.