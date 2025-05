Melák, Shaga, Napoli, Narcius a Furioso. Říkají vám něco tahle jména?

Asi po měsíci jsem se ho zeptal, co je to ten katan. „Ty neznáš Osadníky z Catanu? Tvl, to je superhra, deskovka, strategie, to hrajeme furt, to musíš zkusit,“ slyšel jsem. Jasně, i u nás doma jsme znali všelijaké deskové hry, ale měli jsme za to, že děti (tehdy snad 6 a 8 let staré) zvládnou Člověče nezlob se a tak něco, ale jsou ještě malé na obchody, strategie a zklamání typu, že jim někdo vykoupí majetek, obírá je nebo musí čekat na nasazení figurky. Přesto jsem zmíněnou hru koupil.

No a z Osadníků z Catanu se u nás stal fenomén a hráli je brzy všichni, nejen děti. Věřte, nebo ne, ale opravdu u nás dlouho padaly a občas ještě padnou věty. „Máš dobrý víno? Přijdeme v pátek a dáme Catan, jo?“ – „Navečeříme se, rozbalíme dárky a dáme Catan, jo?“ – „Co v sobotu. Rozhodíme pak Catan?“

Na rodinné oslavy se vždycky nosí Catan a jeho nejrůznější doplňky. Většina dospělých sedí a vypráví, v rohu pokoje ale děti hrají a občas se k nim někdo z dospělých připojí.

„V srdci byl amatér“

Osadníci z Catanu, které vytvořil Klaus Teuber, začali vznikat v roce 1991, jsou snad inspirováni historií vikingských osadníků na Islandu. Vývoj panu Teuberovi trval čtyři roky, po osmi se díky úspěchu hry mohl vyvázat z rodinné firmy na dentální pomůcky. Popularita hry Catan rostla a nakonec byla přeložena do čtyřiceti jazyků, s několika rozšířeními nabyla hra celosvětové popularity hlavně za covidu. Do roku 2023, tedy smrti pana Teubera, se po celém světě prodalo více než čtyřicet milionů kopií této hry.

Po jeho smrti napsal list The Washington Post: „Mezi amatéry a hráči byl Klaus Teuber uctíván jako rocková hvězda, ale vypadal, choval se a zněl jako muž, který si hraje s věcmi ve svém sklepě... V srdci byl amatér.“

I u nás jsme měli celebritu v deskových hrách, byť ne globální. Měli. Pan Ladislav Mareš, tvůrce „Dostihů a sázek“ tento týden zemřel. Jeho hra z roku 1984, které se prodaly zhruba tři miliony kusů, je proti Catanu založena podle mě trochu více na štěstí a na rychlosti, kdy ten, který krouží po hracím poli první, může, podobně jako v Monopolech, snáze vyhrát. Ale to je vedlejší. I tak je to hra fantastická.

Dílo obou pánů, Teubera i Mareše, je prostě úctyhodné z prostého důvodu – svou chytrostí a umem připravili výrobky, které nesou radost z pospolitosti a hry, sbližují a nutí k přemýšlení. To není málo. A to pan Mareš ještě musel bojovat s komunisty, kteří jeho „kapitalistické“ hře nepřáli. Nakonec se ale prosadil. A dobře a mohutně.

Nebo snad víte o někom, kdo v téhle zemi nezná jména Narcius, Napoli, Melák, Shaga nebo Furioso?