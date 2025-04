Za Kanadu nebo proti Kanadě? Melania Trumpová si oblékla máslový kabát, který budí otázky

Výrobcem kabátu je totiž značka Mackage, tedy brand, který vznikl v roce 1999 v Quebecu, a roku 2017 jej koupila americká investiční skupina Lee Equity Partners. A právě fakt, že jde o módní značku se sídlem v Kanadě, navíc vlastněnou americkou společností, zasadil pochybnosti, zda jde o zcela obyčejný kabát nebo skryté prohlášení první dámy.

Slabost pro kabáty

Od té doby, co bývalá americká diplomatka Madeleine Albrightová vydala knihu Tajná řeč broží, je v politickém rybníčku oblečení mnohem víc než jen pouhou košilí nebo kabátem. Americká první dáma navíc nikdy neměla slabost pro kanadskou módu, to spíše pro luxusní evropské značky.

Proto se i my ptáme - proč Melania Trumpová obléká kanadskou značku právě teď, kdy jsou kanadské tarify tématem politické diskuze, kdy se blíží kanadské volby, kdy jsou obavy, že kanadské zboží podraží, kdy se řeší výrok prezidenta Donalda Trumpa, že by se Kanada měla stát 51. státem USA?

Podporuje Melania svým máslovým kabátem Kanadu nebo svého manžela? Je trenčkot v odstínu butter yellow mrknutím na Kanaďany a protestní akcí proti Trumpovi? Nad odpovědí můžeme vést spory, s jistotou jen víme, že Melania Trumpová kabáty miluje!

Spolu s lodičkami na vysokém podpatku se právě výrazné svrchníky, pláště a šatové kabáty staly uniformou současné první dámy, a pro druhé prezidentství jejího muže to platí obzvlášť. Melania Trumpová obléká původně svrchní oděv i uvnitř interiérů a její kabáty se většinou neobejdou bez komentářů - jsou totiž stejně tak krásné, jako budí rozruch a strhávají internetové diskuze.

Sklizeň komentářů a pozornosti

Tak třeba! Již notoricky známý je khaki parka paní Trumpové, v níž se v roce 2018 vydala do Texasu na setkání s dětmi uprchlíků. Bavlněná bunda překvapivě pocházela z nabídky řetězce Zara a ještě překvapivěji měla na zádech nápis „I really don’t care. Do U?,“ tedy „Opravdu mě to nezajímá. A vás?“ Což se v kontextu návštěvy nemohlo obejít bez rozpaků a kritiky veřejnosti.

Khaki parka paní Trumpové, v níž se v roce 2018 vydala do Texasu na setkání s dětmi uprchlíků. FOTO Profimedia.cz

Stejně výrazné pohledy Melania sklidila za svůj šatový kabátek od módního domu Dior, který si v listopadu 2023 oblékla na pohřeb bývalé první dámy Rosalynn Carterové, zvláště když se jako jediná oblékla do šedé. Pozornost si paní Trumpová ukrojila i svým černým kabátem s výrazným bílým límcem na pohřeb Jimmyho Cartera letos v lednu, o jejím inauguračním šatovém kabátě ani nemluvě.

Máslový trenčkot se tak nejspíš zařadí mezi další módní výstřelky americké první dámy – a o jeho symbolice budeme moci jen spekulovat. Věděla vůbec Melania, odkud její kabát pochází? Nepodceňujeme ji náhodou? A není to celé jen vtípek poťouchlého stylisty?