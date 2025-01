První dáma Melania Trumpová se vrací. Pohřeb Jimmyho Cartera byl její módní předehrou

Již brzy nastoupivší první dáma USA si na státní pohřeb demokratického politika Jimmyho Cartera oblékla černý kabát značky Valentino, který pochází z podzimní kolekce pro rok 2019. Svrchník měl výrazným bílý límec s potiskem, a co na první pohled vypadalo jako abstraktní šmouhy, získalo po bližším ohledání konkrétní obrysy sochy z 19. století, která zachycuje dva líbající se milence.

Nepřehlédnutelný smuteční komplet Melanie Trumpové jedni zkritizovali, že státní pohřeb není příležitostí k módní exhibici, jiným se kabát vůbec nelíbil a označili jej za „úbor pro sboristy“. V rubrice Čekstajl, se ovšem musíme Melanie Trumpové zastat a její outfit doplněný o černé lodičky ocenit jako nápaditý a elegantní.

Módní přešlap sem, kontroverze tam

Že se za většinou módních voleb Melanie Trumpové veřejnost otočí, není náhoda. Melania má totiž více než módu ráda drahou módu. Jako slovinská modelka a manželka nejvýše postaveného představitele Ameriky, jí jsou zájmy národního módního průmyslu ukradené a stejně jako nakupuje u italské značky Valentino, tak si občas obleče francouzský Dior či opět italský dům Dolce & Gabbana.

Melania má dobrý vkus, ale za dobu prvního působení v Bílém domě se dopustila několik zásadních módních trapasů. Jen si vzpomeňme na pompézní květinový kabát, též od značky Dolce & Gabbana, v němž si vyrazila na setkání G7 na Sicílii. Květinová nádhera tehdy stála více než 1,2 milionu korunu! „Ďábel nosí Pradu a Melania nosí Manolo Blahnik“, smály se zase sociální sítě, když si první dáma na návštěvu Texasu zasaženým hurikánem obula vysokánské jehly.

A když se v roce 2018 vydala na cestu do Afriky, její bílá košile, béžové kalhoty, kožené boty a safari klobouk působily jako kostým z půjčovny. Takzvaný pith helmet totiž v 19. století nosili evropští kolonizátoři, kteří utlačovali africké obyvatelstvo, a jeho nošení je dnes považováno za kontroverzní - u první dámy Ameriky zcela nečekané. A to nemluvě o parce s nápisem „I don’t really care, do u?“, kterou si Melania oblékla na návštěvu detenčního centra pro migranty.

Nástup do druhého kola

S blížící se inaugurací se již nedočkavě spekuluje, čím bude Melania Trumpová plnit módní rubriky tentokrát. Sklizeň ale zřejmě nebude tak bohatá, neboť druhé prezidentství Donalda Trumpa chce prý jeho choť trávit mezi Palm Beach a New Yorkem, kde studuje jejich sny Barron.

Inaugurace se ale Melania zúčastní a můžeme se jen dohadovat, co si na ceremoniál oblékne. Zopakuje svůj módní úspěch z roku 2017? Vždyť i kritici Trumpové musí uznat, že její bledě modrý komplet z ateliéru Ralpha Laurena jí zcela zaslouženě získal přezdívku nová Jackie. Tedy - alespoň na chvíli.