Měli by Češi dostat reparace z Kalifornie? V angličtině se dodnes říká otrokům „Slované“

V Kalifornii momentálně zasedá výbor, který má rozhodnout o tom, zda tamním Afroameričanům náleží reparace za to, že kdysi byli utlačováni. Není to žádná obskurní záležitost – výbor nechal zřídit guvernér státu Gavin Newsom před třemi lety zvláštním zákonem. Do července má vydat definitivní doporučení, komu se reparace mají vyplácet a v jaké výši.