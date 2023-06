Zároveň se tehdejší „lidově demokratická“ republika kompletně zbavila státního dluhu, protože všechny státní dluhopisy a jiné cenné papíry byly prohlášeny za zrušené. Kromě toho kupní síla obyvatelstva poklesla do té míry, že přestala vytvářet inflační tlaky. Režim tedy zabil několik much jednou ranou. Co však bylo hlavním motivem pro tak radikální a hluboce nepopulární krok?