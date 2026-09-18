Chcete mentální železnou oponu? Babišův projekt Euro Patriot míří proti ní

Třeba když za jeho první vlády, když se provalil průšvih s cizím zásahem ve Vrběticích, jeho kabinet provedl nejdůslednější čistku mezi „diplomaty“ na ruské ambasádě. Či teď ve čtvrtek. Na Pražském obranném summitu Babiš jeho účastníky sice kritizoval, že „nemluví o míru“. Což mohlo budit dojem, že si myslí, že mír na Ukrajině nastane tím dříve, čím hlasitěji se o něm bude mluvit. Ale pak vytasil svůj projekt Euro Patriot, svůj návrh společného evropského programu protiraketové obrany, a hned vypadal v lepším světle.
Je to něco, co by nemělo zapadnout. Naopak. Je to projekt, který si zaslouží zájem a podporu. Hned ukážeme proč.
Podle mapy se zadrátovanou hranicí
Premiér Babiš o tomto projektu mluvil už v červenci. Inspiroval se u Volodymyra Zelenského a jeho myšlenek – ověřených letitou zkušeností války – na účinnou protivzdušnou obranu. Inspiroval se též u půlstoletí starého programu Airbus, který ukázal, jak evropská spolupráce může vést ke světovému úspěchu ve vývoji i prodeji špičkových letadel.
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Babiš navrhl společný evropský protiraketový štít Euro Patriot
A přesto Babiš v červenci narazil. Narazil na to, že v Paříži vznikla – po dohodě s Ukrajinou – Integrovaná koalice proti balistickým raketám. Čímž vznikl dojem, že už je vše rozhodnuto.
Leč není, i když mnozí si to myslí. Třeba poslanec Farský (STAN), když na web napsal, že protibalistická koalice už existuje. Nebo server Novinky, když publikoval článek Babiš vyzval ke společné protiraketové obraně. Obdobný program ale v Evropě už běží.
Je to pravda, leč pomíjí jedno výrazné „ale“. Ano, Babiš snad v přípravě něco pominul. Nebo mu ministerstvo obrany nedodalo včas informace (to sám tvrdí). Nebo ho mnozí kritizují jen proto, že ho nemají rádi. Ale ten hlavní bod je jinde.
Psali jsme o tom v červenci. Protiraketovou koalici tvoří vedle Ukrajiny devět států: Francie, Británie, Německo, Dánsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko. Kdyby v ní scházelo jen Česko, byla by na místě otázka, kde udělal Babiš chybu.
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Jenže správná otázka nezní: Proč tam není Česko? Zní jinak: Proč tam není Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko…?
Tady už se nelze vymlouvat ani na kiksy Fialy, ani na kiksy Babiše. Když si členské státy koalice z Paříže zanesete do mapy, nemáte před sebou mapu EU (navíc je Británie a Norsko). Ani mapu NATO (schází tam celé východní křídlo). Nejvíce se to blíží mapě železné opony z doby před listopadem 1989. Přitom členové pařížské protiraketové iniciativy jsou výhradně z její západní strany, kdežto Babiš chce takový spolek, aby v jeho složení bývalá železná opona nehrála roli. Proto navrhuje svůj projekt, i když možná tuší, že proti té pařížské verzi se neprosadí.
Síla zvyku ovládá i jeleny
Úhrnem. Pokud Babiš na svém projektu Euro Patriot trvá, a ve čtvrtek ukázal, že ano, řadí se tím mezi bojovníky proti „mentální železné oponě“.
Mentální železná opona je už technický termín. Příliš často se stává, že i když státy bývalého východního bloku jsou už desítky let formálně v EU či v NATO, stále se na ně, na jejich zájmy, na hlas jejich voličů hledí poněkud svrchu. Pravidelně na to upozorňuje Týdeník Echo. Třeba když Martin Weiss zmiňuje „evropské průzkumy“, které hlasy východu vytěsňují, nebo když analytik Maciej Ruczaj napsal text Mentální železné opony.
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Jejich existenci nelze paušálně popírat. Nemusí za ní stát cílená ideologie, ba spiknutí, stačí pouhý zvyk. Před dvanácti lety byl zveřejněn výsledek práce českých a bavorských zoologů na Šumavě. Zjistili zajímavou věc. Železná opona (dráty na hranici) tam zmizela v roce 1990. Ale i čtvrtstoletí poté dodržovali její průběh jeleni. Proč? Protože laně byly na tu linii zvyklé, a když po první rok života provázely svá mláďata, tak jim tu zkušenost předávaly. Mentální železná opona tak pokračovala po generace.
Pokud teď Andrej Babiš vstřícně spolupracuje s polským premiérem Tuskem (ač jsou političtí soupeři), pokud vítá oživení Visegrádské skupiny, pokud je Maďarsko vstřícné a Fica lze zpacifikovat, jsme na cestě k 64milionovému bloku.
K bloku, jehož hlas se počítá a který chce skutečně evropskou protiraketovou obranu, ne jen obranu vyvíjenou devíti státy. A hlavně k bloku, který by mohl narušit přežívající mentální železnou oponu.