Deštné pralesy za evropská auta. Dohoda mezi EU a státy Mercosur může přinést více škody než užitku

Pravidla mají být stejná pro všechny. Je absurdní, když si v Evropě nařídíme superpřísné normy na ochranu přírody nebo kvalitu potravin, čímž logicky omezíme vlastní produkci, ale klidně pak dovážíme produkty ze zemí s nižšími standardy a necháme devastovat tamní ekosystémy.

Dohoda mezi Evropskou unií a latinskoamerickými zeměmi, které jsou členy sdružení volného obchodu Mercosur, uzavřená nedávno po dlouhých desetiletích vyjednávání, vypadá sice velmi lákavě, ale Evropa v podstatě jejím přijetím hází do koše svůj cíl chránit globálně životní prostředí. Je to pokus zachránit uvadající evropský průmysl, zejména sténající automobilky, ovšem za cenu ztráty a ničení nenahraditelných ekosystémů.

Z makroekonomického pohledu jistě dává logiku odstraňování cel, z geopolitického pohledu má upevnit obchodní pozice Evropy

v rychle se rozvíjejícím regionu Latinské Ameriky. Obzvlášť v době narůstajícího protekcionismu ve světě a ve stínu obchodní války mezi Spojenými státy americkými a Čínou. Jsem stoupencem volného trhu, kterým se zastánci dohody zaštiťují, ten však předpokládá, že musí platit rovné podmínky pro všechny. To však ve skutečnosti nenastává, samotné smazání cel totiž nestačí, to je jen jedna z mnoha podmínek a bariér.

Hlavní příslib dohody spočívá v odstranění cel, která dnes brání obchodu s průmyslovými výrobky, hlavně s automobily. Například pětatřicetiprocentní clo na evropská auta působí jako silná bariéra na trhu v Brazílii nebo v Argentině. Odstranění této překážky má znamenat větší konkurenceschopnost evropských výrobců, jako jsou Volkswagen či další automobilky, jež mají v regionu investiční základny, a spotřebitelé v Jižní Americe se mohou těšit na dostupnější a levnější evropské vozy. Jenže evropských automobilek, které již mají v regionu výrobní kapacity, se to stejně týkat nebude.

Hrozba jménem Mercosur

A zde je namístě otázka: opravdu latinskoamerický trh dlouhodobě zachrání evropské automobilky, drcené na jedné straně evropskými regulacemi a z druhé strany čínskou konkurencí?

A za jakou cenu? Dohoda umožní masivní dovoz jihoamerických zemědělských komodit do Evropské unie, což představuje zásadní riziko pro evropské zemědělce, v současnosti tvrdě tlačené národními i evropskými regulacemi. Země sdružení Mercosur (Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay, Bolívie) sice disponují obrovskými plochami zemědělské půdy, ale ta je již využitá. Jihoameričtí výrobci mají navíc výhodu mírnějších ekologických a výrobních standardů, což jim umožní vyvážet hovězí maso, sóju nebo kukuřici za ceny, kterým evropští farmáři vůbec nemohou konkurovat.

Evropské zemědělství čelí „skrytému clu“ v podobě regulací a ekologických nařízení, jež zvyšují výrobní náklady. Kdybychom tyto náklady převedli na čísla, došli bychom k ekvivalentu pětatřicetiprocentního cla, jež evropské výrobky znevýhodňuje na globálním trhu. Paradoxně tím Evropská unie omezuje vlastní zemědělskou produkci ve jménu ochrany životního prostředí, avšak zároveň otevírá dveře komoditám, které přicházejí z míst, kde se s ekologickými standardy příliš nezatěžují.

Nizozemsko ruší masné farmy kvůli snížení emisí, ale hovězí doveze z nově odlesněné půdy v Brazílii.

Příklad: v Nizozemsku stát vykupuje a ruší mléčné a masné farmy kvůli snížení emisí, ale na druhé straně bude klidně dovážet více hovězího masa z Brazílie z nově odlesněné půdy. Pomůže to nějak životnímu prostředí? Moc ne. A pro volný trh to také není, když na jedné straně rušíme produkci a tu chybějící kupujeme jinde.

Už teď se do Evropské unie dováží osm milionů tun sóji, po rozvolnění to bude více, možná deset milionů tun. A uvažujme selským rozumem: kde se ta sója navíc asi vypěstuje? Na místě pralesů, jinde místo není.

Zvýšená poptávka po zemědělských produktech, zejména po sóji a hovězím, proto nutně povede k dalšímu kácení amazonského pralesa. Zastánci dohody sice slibují, že životní prostředí nepoškodí a že dovážené komodity musí splňovat evropské ekologické standardy. Ale představme si, že do hamburského přístavu připluje loď se sójou s razítky formálně potvrzujícími všechna ujednání. Ruku na srdce – opravdu věříme tomu, že v brazilském Matto Grosso bude pečlivý úředník, který garantuje, že daná komodita není z polí po pralesích? Není slibovaná vymahatelnost pravidel a skutečná kontrola jen pouhou iluzí? Ale v Brazílii se za to možná prodá více evropských aut. Kolik pralesa se musí obětovat, aby se prodalo o auto navíc? Myslel na to někdo?

Buď preferujeme ekonomiku a upozadíme životní prostředí, nebo preferujeme životní prostředí a ekonomiku omezíme. Chceme-li chránit přírodu, vyrábějme u nás, kde nad tím máme kontrolu. Evropa má úrodnou půdu, kapacity i tradici zemědělské výroby, která je skutečně šetrná k přírodě. Umíme to a je absurdní, že se této schopnosti zbavujeme a necháváme přírodu devastovat někde jinde.

Ctím volný trh, na němž měla být dohoda se státy sdružení Mercosur postavena. Na volném trhu však musí platit rovné podmínky pro všechny. To ve skutečnosti nenastává, pro evropské zemědělce platí jiné podmínky, které je pak znevýhodňují, než pro ty z Latinské Ameriky.

Dohoda mezi EU a státy Mercosur je příležitostí, ale nebude-li postavena na férových pravidlech a reálné kontrole, může přinést více škody než užitku – jak evropským farmářům, tak globálnímu klimatu.

Autor je ekonom a předseda představenstva zemědělské skupiny JTZE